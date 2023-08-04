Fenerbank!

din Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Fenerbahçe, futbolcu satışlarıyla da kasasını sıcak tuttu.ardından son olarakgönderdi. Kazandığı toplam para 47.9 milyon Euro'ya ulaşan sarı-lacivertliler, böylece2017- 18 döneminde 36.7 milyon Euro satış yapan G.Saray'ı da geride bıraktı. AVRUPA'DA 25'INCIFenerbahçe, Avrupa'da en fazla bonservis geliri elde eden takımlar listesinde de kendine yer buldu.gibi kulüpleri geçen sarı-lacivertliler 25'inci sıraya kuruldu.