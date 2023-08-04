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Giriş Tarihi: 4.8.2023

Fenerbank!

UĞUR ÇEM
Fenerbank!

5 oyuncusunun satışından 47.95 milyon Euro’yu kasasına koyan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın (36.7) rekorunu elinden aldı. Avrupa’nın devlerine de kafa tuttu

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Fenerbahçe, futbolcu satışlarıyla da kasasını sıcak tuttu. Arda Güler (Real Madrid), Bruma (Braga), Berisha (Augsburg) ve Szalai'nin (Hoffenheim) ardından son olarak Diego Rossi'yi 5.15 milyon Euro bedelle MLS ekibi Columbus Crew'e gönderdi. Kazandığı toplam para 47.9 milyon Euro'ya ulaşan sarı-lacivertliler, böylece Süper Lig'in bir sezonda en çok bonservis kazanan takımı oldu. 2017- 18 döneminde 36.7 milyon Euro satış yapan G.Saray'ı da geride bıraktı. AVRUPA'DA 25'INCI
Fenerbahçe, Avrupa'da en fazla bonservis geliri elde eden takımlar listesinde de kendine yer buldu. Newcastle United (44.6), Manchester City (40), Juventus (38) gibi kulüpleri geçen sarı-lacivertliler 25'inci sıraya kuruldu. Zirvede açık arayla İngiliz devi Chelsea (253.9 milyon Euro) bulunuyor.

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