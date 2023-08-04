Fenerbank!

5 oyuncusunun satışından 47.95 milyon Euro’yu kasasına koyan sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın (36.7) rekorunu elinden aldı. Avrupa’nın devlerine de kafa tuttu
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan Fenerbahçe, futbolcu satışlarıyla da kasasını sıcak tuttu. ArdaGüler (Real Madrid), Bruma(Braga), Berisha (Augsburg) veSzalai'nin (Hoffenheim) ardından son olarak Diego Rossi'yi5.15 milyon Euro bedelleMLS ekibi Columbus Crew'e gönderdi. Kazandığı toplam para 47.9 milyon Euro'ya ulaşan sarı-lacivertliler, böylece Süper Lig'in bir sezondaen çok bonservis kazanantakımı oldu. 2017- 18 döneminde 36.7 milyon Euro satış yapan G.Saray'ı da geride bıraktı. AVRUPA'DA 25'INCI
Fenerbahçe, Avrupa'da en fazla bonservis geliri elde eden takımlar listesinde de kendine yer buldu. NewcastleUnited (44.6), ManchesterCity (40), Juventus (38) gibi kulüpleri geçen sarı-lacivertliler 25'inci sıraya kuruldu. Zirvede açık arayla İngilizdevi Chelsea (253.9 milyonEuro) bulunuyor.