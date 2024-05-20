Fener’e bayram aslan’a hüsran

99 puanlı G.Saray haftaya Konya deplasmanına giderken F.Bahçe ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek400. derbide 149. zaferİKI takım arasında Süper Lig'de 135 maç geride kalırken, F.Bahçe 53. galibiyetini dün Aslantepe'de elde etti. İki takımın toplamdaki 400. karşılaşmasında ise sarı-lacivertlilerin zafer sayısı 149'a yükseldi.Kanarya'yı zafere götüren gol Çağlar Söyüncü'den gelirken 16 yıl sonra da bir ilk yaşandı. Maçın seyrini değiştiren milli futbolcu, ligde Kasım 2008'de G.Saray ağlarını sarsan Lugano'nun ardından gol atan ilk stoper oldu.GELECEK hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak olan G.Saray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor.Aslan yenilir, F.Bahçe de kazanırsa ikili averajda da öne geçen (0-0, 0-1) sarı-lacivertliler zafere ulaşacak.ardından F.Bahçeli oyuncular taraftarına koştu. Sarı-lacivertli futbolseverler takımlarını kucaklarken bu sırada tribünlerden yağan maddeleri ise polisler kalkanları ile önlemeye çalıştı.