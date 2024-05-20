Fener’e bayram aslan’a hüsran

99 puanlı G.Saray haftaya Konya deplasmanına giderken F.Bahçe ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek
400. derbide 149. zafer
İKI takım arasında Süper Lig'de 135 maç geride kalırken, F.Bahçe 53. galibiyetini dün Aslantepe'de elde etti. İki takımın toplamdaki 400. karşılaşmasında ise sarı-lacivertlilerin zafer sayısı 149'a yükseldi.
16 YIL SONRA16 SONRA GOL STOPERDEN!
Kanarya'yı zafere götüren gol Çağlar Söyüncü'den gelirken 16 yıl sonra da bir ilk yaşandı. Maçın seyrini değiştiren milli futbolcu, ligde Kasım 2008'de G.Saray ağlarını sarsan Lugano'nun ardından gol atan ilk stoper oldu.
SON MAÇTA KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?
GELECEK hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak olan G.Saray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Sarı-kırmızılılar, puan aldığı her ihtimalde 24. zaferine ulaşacak. F.Bahçe ise G.Saray'ın kaybetmesini beklerken, sahasındaki İstanbulspor maçını kazanmak zorunda.
Aslan yenilir, F.Bahçe de kazanırsa ikili averajda da öne geçen (0-0, 0-1) sarı-lacivertliler zafere ulaşacak.
TARAFTARA KOŞTULAR
Karşılaşmanın
ardından F.Bahçeli oyuncular taraftarına koştu. Sarı-lacivertli futbolseverler takımlarını kucaklarken bu sırada tribünlerden yağan maddeleri ise polisler kalkanları ile önlemeye çalıştı.