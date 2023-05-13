Ferdi boşuna koşmuyor!

F.Bahçeli Ferdi Kadıoğlu, yıldızını parlatmaya devam ediyor.İsviçre merkezli şirketin raporuna göre; en az bin 500 dakika oynamış isimler arasındaki değerlendirmede23 yaşındaki milli futbolcu, bu performansıyla 9. sırada yer alırken, listeye girebilen tek Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti.F.Bahçe'nin sağ beki Ferdi Kadıoğlu, 2018-19 sezonunda geldiği sarı-lacivertlilerde gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Kanarya'da çıktığı 143 maçta 13 gol, 15 asist ile katkı sağladı. Bu süreçte ligde 15 sarı kart gördü. Kariyerinde kale ve santrfor hariç her mevkide forma şansı buldu.Lig'de perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi deplasman tribünüyle ilgili verilen karar açıklandı.Bilindiği üzere ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı da Fenerbahçe seyircisi, yasak sebebiyle deplasman tribününde seyredememişti.ekibi Queens Park Rangers'tan transfer edilen Osayi-Samuel, Ada kulüplerinin takibinde. Nijeryalı oyuncunun adı Bournemouth ile anılırken beklenen çıkışı yapamaması sonrasında İngilizler de frene bastı. Fenerbahçe'de 2 yıl daha kontratı bulunan ancak sezon sonunda İngiltere'ye dönmek istediği öğrenilen 25 yaşındaki oyuncunun, performansı sonrası hayalleri de şimdilik durakladı.4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödediği ancak kadroya bile almadığı Bruma'ya şimdi de Braga talip oldu. Ara transferde gittiği Portekiz ekibinde çıkışa geçen ve ligde 13 maçta 3 gol atıp 4 kez de asist yapan hücum oyuncusunun bonservisi için taraflar masaya oturacak. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl daha kiralık olarak uzatma hakkını elinde bulunduran Braga, 2 milyon Euro ile kapıyı çaldı. F.Bahçe ise 30 Haziran 2025'e kadar kontratı bulunan Bruma için 5 milyon Euro talep etti.