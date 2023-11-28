Ferdi için Alman düellosu

Fenerbahçe'nin başarılı sol bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Alman basınından Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, 24 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertli kulübe teklif götürmeye hazırlanıyor. F.Bahçe'nin 30 milyon Euro beklentisi olduğu aktarılırken, Bayern Münih'in de bir süredir oyuncuyla ilgilendiği ve Dortmund'la yarışacağı belirtildi. Ferdi'yi Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Arsenal ile birlikte İtalyan kulüpleri Milan ve Napoli de kadrosuna katmak istiyor.