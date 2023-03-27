Ferdi nerede Scoutlar orada

F.Bahçe’nin parlayan yıldızı, A Milli Takım formasıyla da göz hapsindeydi
Jesus'un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağhem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor. Avrupa'nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor. Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Kuntz'u değil, takipçilerini de memnun etti. Ajax, Napoli veDortmund'un izlediği Ferdi için Atalanta'nın da bir girişimdebulunacağı öğrenildi. İtalyan ekibinin kadrosunda Merih Demiral da bulunuyor.