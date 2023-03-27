Ferdi nerede Scoutlar orada

esus'un vazgeçilmezi olan ve kulübündebaşarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor. Avrupa'nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor. Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Kuntz'u değil, takipçilerini de memnun etti.izlediği Ferdi içinöğrenildi. İtalyan ekibinin kadrosunda Merih Demiral da bulunuyor.