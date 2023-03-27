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Giriş Tarihi: 27.3.2023

Ferdi nerede Scoutlar orada

Ferdi nerede Scoutlar orada

F.Bahçe’nin parlayan yıldızı, A Milli Takım formasıyla da göz hapsindeydi

Jesus'un vazgeçilmezi olan ve kulübünde hem sağ hem de sol bekte başarılı bir performans ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu, gittiği her yerde peşine scoutları takıyor. Avrupa'nın devleri, 23 yaşındaki futbolcunun sadece kulüp değil, milli takımda da neler yapabildiğini önemsiyor. Ermenistan maçında 74 dakika sahada kalan Ferdi, ortaya koyduğu performansla sadece Kuntz'u değil, takipçilerini de memnun etti. Ajax, Napoli ve Dortmund'un izlediği Ferdi için Atalanta'nın da bir girişimde bulunacağı öğrenildi. İtalyan ekibinin kadrosunda Merih Demiral da bulunuyor.

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Ferdi nerede Scoutlar orada
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