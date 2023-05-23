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Giriş Tarihi: 23.5.2023

Ferdi ve Arda pazarlığa kapalı

Ferdi ve Arda pazarlığa kapalı
F.Bahçe; Ferdi, Arda, Szalai, Crespo, Osayi Samuel, İsmail Yüksek ve Rossi gibi isimler için teklif mektupları almaya başladı. Yönetim, Jesus'un da raporuyla 'Herkesin yeri dolabilir ancak Ferdi ile Arda kalmalı' düşüncesinde. Ferdi'ye Ajax, Napoli, Newcastle United, Arda Güler'e ise PSG, Barcelona, B.Dortmund gibi ekiplerin ilgisi biliniyor. Yönetim takımda tutabilmek adına ikna çalışmalarına başladığı Ferdi ve yeni sözleşme imzalayacağı Arda Güler için belirlenecek bonservis dışına çıkmayacak. Gelen tekliflerde pazarlık payı olmayacak.

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Ferdi ve Arda pazarlığa kapalı
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