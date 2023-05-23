Ferdi ve Arda pazarlığa kapalı

F.Bahçe; Ferdi,Arda, Szalai, Crespo, OsayiSamuel, İsmail Yüksek ve Rossigibi isimler için teklif mektuplarıalmaya başladı. Yönetim,Jesus'un da raporuyla 'Herkesinyeri dolabilir ancak Ferdi ile Ardakalmalı' düşüncesinde. Ferdi'ye Ajax,Napoli, Newcastle United, Arda Güler'eise PSG, Barcelona, B.Dortmund gibiekiplerin ilgisi biliniyor. Yönetim takımdatutabilmek adına ikna çalışmalarınabaşladığı Ferdi ve yeni sözleşme imzalayacağıArda Güler için belirlenecekbonservis dışına çıkmayacak. Gelen tekliflerdepazarlık payı olmayacak.