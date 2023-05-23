Ferdi ve Arda pazarlığa kapalı

gibi isimler için teklif mektuplarıalmaya başladı. Yönetim,Jesus'un da raporuyladüşüncesinde. Ferdi'yeArda Güler'eisegibiekiplerin ilgisi biliniyor. Yönetim takımdatutabilmek adına ikna çalışmalarınabaşladığı Ferdi ve yeni sözleşme imzalayacağıArda Güler için belirlenecekbonservis dışına çıkmayacak. Gelen tekliflerdepazarlık payı olmayacak.