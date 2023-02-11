Ferdi ve Osayi’den 30 milyon euro!

Fenerbahçe, performansları ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ve Bright Osayi-Samuel'e ara transfer döneminde gelen teklifleri şampiyonluk mücadelesinden dolayı reddetti.. Serie A ekibinin önümüzdeki aylarda 16 milyon Euro'luk bonservis önerisiyle F.Bahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Osayi ise İngilizler'in takibinde. Nijeryalı için Premier Lig'den gelmesi beklenen teklif 13-14 milyon Euro seviyesinde.nedeniyle yönetimin, teklifleri değerlendirileceği öğrenildi.Süper Lig'in mart ayının başında tekrar başlayacağı açıklanırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncularını hem moral açısından hem de fiziksel olarak diri tutmak adına yoğun çaba harcıyor. Çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde yeni transfer Oosterwolde de takıma uyum sürecini atlattı. Hollandalı futbolcunun idmanlardaki hazır görüntüsü Portekizli çalıştırıcının yüzünü güldürdü.