‘Ferdi’yı alırsanız tebrik ederim’

Stefan
Kuntz döneminde A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapan Kenan Koçak'tan önemli açıklamalar geldi. Koçak, milli takımın yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili gündemi meşgul edecek bilgiler paylaştı. Koçak, Xabi Alonso ile Bundesliga şampiyonu olan Bayer Leverkusen'in Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu istediğini
şu sözlerle anlattı: "Alman kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar. Bayer Leverkusen beni aradı, Ferdi Kadıoğlu'nu sordu. 'Alabilirseniz tebrik ederim. Ferdi, Leverkusen'de oynayabilecek bir oyuncu'
dedim."
BARIŞ ALPER YILMAZ'A EINTRACHT FRANKFURT TALİP
BİR
başka Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini anlatan Koçak, "Barış, çok karakterli, düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkilerde onu oynattık. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması.
Severek futbol oynuyor. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır.
Fark yaratan bir isim" diye konuştu.