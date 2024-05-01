‘Ferdi’yı alırsanız tebrik ederim’

Kuntz döneminde A Milli Takım'da yardımcı antrenörlük yapan Kenan Koçak'tan önemli açıklamalar geldi. Koçak, milli takımın yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz'la ilgili gündemi meşgul edecek bilgiler paylaştı. Koçak,şu sözlerle anlattı: "Alman kulüpleri çok organize çalışırlar. Transferini düşündükleri futbolcularla ilgili çok iyi araştırma yaparlar.dedim."başka Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini anlatan Koçak,Severek futbol oynuyor. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; FFark yaratan bir isim" diye konuştu.