Benim için final değil!

Süper Lig'de zirveyi ele geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde averajla oturduğu liderlik koltuğunun tek sahibi olmak istiyor. Bunun için Kadıköy'de oynayacağı Rennes maçı büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gruptaki en güçlü rakipleriyle karşılaşacaklarını ancak kazanarak gruptan lider çıkacak kalitede olduklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı,ynayacağımız maç sadece kimin birinci, kimin ikinci olacağını gösterecek. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu gerçekleştirdik. Final olarak bakmıyoruz ama grubu 1. sırada bitirmek istiyoruz.Avrupa'da final oynarsak ona final gözüyle bakarım. Rakip kim olursa olsun bizim düşüncemiz hep aynı. Fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım fikirlerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz.Sakatlıkları daha zor, o yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar.İrfan Can, Rennes karşısında kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini söylerken Jesus'a övgüler yağdırdı: "Kariyerimde beni en çok etkileyen insanlardan biri oldu. Onun için her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Pozisyon olarak hem içeride hem kenarda oynuyor gibi oynuyorum. Bu da performansımı artırıyor. Hocamız benden faydalanmayı iyi biliyor. Kendisinin bir sözü var; 'İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma şampiyon yapar.' Hocam geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım.".Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus, önceki gün İstanbul'da aile bireyleriyle bir araya geldi. Portekizli hocayı, eşi İvone ve oğlu Mauro ziyaret etti. Birlikte İstanbul'u gezen aile, ardından çok ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi.