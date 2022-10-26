Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Benim için final değil!
Giriş Tarihi: 27.10.2022

Benim için final değil!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Benim için final değil!

“Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu gerçekleştirdik. Bu maç grupta kimin 1, kimin 2. olacağını gösterecek. Mücadeleye final olarak bakmıyoruz ama birinci bitirmek istiyoruz”

Süper Lig'de zirveyi ele geçiren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde averajla oturduğu liderlik koltuğunun tek sahibi olmak istiyor. Bunun için Kadıköy'de oynayacağı Rennes maçı büyük önem taşıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gruptaki en güçlü rakipleriyle karşılaşacaklarını ancak kazanarak gruptan lider çıkacak kalitede olduklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı, Rennes'in (25) Fransa Ligi'nde PSG'den (32) sonra en çok gol atan takım olduğunun altını çizip şunları söyledi:

'FİKRİMİZİ SAHAYA YANSITIYORUZ'
Oynayacağımız maç sadece kimin birinci, kimin ikinci olacağını gösterecek. Asıl hedefimiz gruptan çıkmaktı, bunu gerçekleştirdik. Final olarak bakmıyoruz ama grubu 1. sırada bitirmek istiyoruz. İkinci olursanız Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla eşleşiyorsunuz. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Avrupa'da final oynarsak ona final gözüyle bakarım. Rakip kim olursa olsun bizim düşüncemiz hep aynı. Fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım fikirlerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres'in durumu King'e göre daha ciddi. Sakatlıkları daha zor, o yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar.

HOCAMIZ BENDEN FAYDALANMAYI BİLİYOR
İrfan Can, Rennes karşısında kazanma alışkanlıklarını sürdürmek istediklerini söylerken Jesus'a övgüler yağdırdı: "Kariyerimde beni en çok etkileyen insanlardan biri oldu. Onun için her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Pozisyon olarak hem içeride hem kenarda oynuyor gibi oynuyorum. Bu da performansımı artırıyor. Hocamız benden faydalanmayı iyi biliyor. Kendisinin bir sözü var; 'İyi hücum maç kazandırır ama iyi savunma şampiyon yapar.' Hocam geldiğinden beri futboldan keyif almaya başladım."

JESUS'UN AİLE SAADETİ
F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus, önceki gün İstanbul'da aile bireyleriyle bir araya geldi. Portekizli hocayı, eşi İvone ve oğlu Mauro ziyaret etti. Birlikte İstanbul'u gezen aile, ardından çok ünlü bir restoranda akşam yemeği yedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler doktoru tebrik etti! Türkan Şoray'ı bir de böyle görün
90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den "Keşke evlenmeseydin" yorumuna sert yanıt!
Canan Kaftancıoğlu şaşırtmadı! "Şebnem Korur Fincancı'nın evindeki mermiler iyiliğiniz için"
Muharrem İnce'den Şebnem Korur Fincancı ve Özgür Özel'e sert tepki: Terbiyesize bak
SON DAKİKA! Sözleşmeliye kadro için kapsam belli oldu! Bakan Bilgin müjdeyi verdi: Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak?
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı! Şakir Zümre detayı dikkat çekti
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
SİCİL AFFI SON DURUMU: 10 milyon vatandaş kara listeden çıkacak! 2022 Sicil affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak yasalaştı mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Benim için final değil!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA