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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Final gibi maç

Samet YÜKSEL
Final gibi maç

Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmenin moraliyle sahaya çıkacak Kanarya, lider G.Saray’ın bay geçeceği haftada kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Aslan’la farkı 6’ya düşürüp, Kartal’dan da ikincilik koltuğunu geri almanın peşinde

Fenerbahçe bugün ligde en kritik sınavlarından birine çıkacak… Beşiktaş derbisinde aldığı farklı yenilgi ile 7 maçlık yenilmezlik serisi biten ve lider G.Saray'ın 9 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, son 11 haftayı kayıpsız geçen Fatih Karagümrük karşısında kazanarak şampiyonluk umutlarını sürdürmek istiyor. Alınacak 3 puan, haftayı bay geçecek G.Saray'la aradaki puan farkını 6'ya düşürmek ve maç fazlasıyla 2. olan Kartal'dan koltuğu geri almak demek...

KARŞILAŞMA BOL GOLLÜ GEÇMEYE ADAY
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maç öncesi Fenerbahçe'de Mert Hakan kırmızı kart cezalısı, Lincoln ve King sakat. İdman eksiği olan Peres, Batshuayi ve Oosterwolde'nin de forma giymesi beklenmiyor. Karagümrük'te ise Biraschi kırmızı kart, Efecan ile Emir Tintiş sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. 63 golle Süper Lig'in en skorer takımı olan F.Bahçe ile bu kulvarda G.Saray'ın (54) ardından 3. sıradaki Karagümrük'ün (52) maçı bol gollü geçmeye aday.

TEK GALİBİYET 64 YIL ÖNCE
İKİ takım arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 maçta Fenerbahçe 8, Karagümrük ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Karagümrük, tek galibiyeti tam 64 yıl önce, 12 Aralık 1959'da 2-0'lık sonuçla aldı.

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