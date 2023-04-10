Final gibi maç

Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmenin moraliyle sahaya çıkacak Kanarya, lider G.Saray’ın bay geçeceği haftada kazanmak istiyor. Sarı-lacivertliler, Aslan’la farkı 6’ya düşürüp, Kartal’dan da ikincilik koltuğunu geri almanın peşinde
Fenerbahçe bugün ligde en kritik sınavlarından birine çıkacak… Beşiktaş derbisinde aldığı farklı yenilgi ile 7 maçlık yenilmezlik serisi biten ve lider G.Saray'ın 9 puangerisine düşen sarı-lacivertliler, son 11 haftayı kayıpsız geçen Fatih Karagümrük karşısında kazanarak şampiyonluk umutlarınısürdürmek istiyor. Alınacak 3 puan, haftayı bay geçecek G.Saray'la aradaki puan farkını 6'ya düşürmek ve maç fazlasıyla 2. olan Kartal'dan koltuğu geri almak demek...
KARŞILAŞMA BOL GOLLÜ GEÇMEYE ADAY
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat20.30'da başlayacak maç öncesiFenerbahçe'de Mert Hakan kırmızıkart cezalısı, Lincoln ve King sakat.İdman eksiği olan Peres, Batshuayive Oosterwolde'nin de forma giymesibeklenmiyor. Karagümrük'teise Biraschi kırmızı kart, Efecan ileEmir Tintiş sakatlıkları nedeniyle takımdakiyerlerini alamayacak. 63 golleSüper Lig'in en skorer takımı olanF.Bahçe ile bu kulvarda G.Saray'ın (54)ardından 3. sıradaki Karagümrük'ün(52) maçı bol gollü geçmeye aday.
TEK GALİBİYET64 YIL ÖNCE
İKİ takım arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 maçta Fenerbahçe 8, Karagümrük ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Karagümrük, tek galibiyeti tam 64 yıl önce, 12 Aralık 1959'da 2-0'lık sonuçla aldı.