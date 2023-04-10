Final gibi maç

Fenerbahçe bugün ligdebirine çıkacak… Beşiktaş derbisinde aldığı farklı yenilgi ile 7 maçlık yenilmezlik serisi biten vesarı-lacivertliler, son 11 haftayı kayıpsız geçen Fatih Karagümrük karşısında kazanarakAlınacak 3 puan, haftayı bay geçecek G.Saray'la aradaki puan farkını 6'ya düşürmek ve maç fazlasıyla 2. olan Kartal'dan koltuğu geri almak demek...maç öncesiFenerbahçe'deİdman eksiği olan Peres, Batshuayive Oosterwolde'nin de forma giymesibeklenmiyor. Karagümrük'teisetakımdakiyerlerini alamayacak.ile bu kulvarda G.Saray'ın (54)ardındanİKİ takım arasında Süper Lig'de bugüne kadar oynanan 13 maçta Fenerbahçe 8, Karagümrük ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Karagümrük, tek galibiyeti tam 64 yıl önce, 12 Aralık 1959'da 2-0'lık sonuçla aldı.