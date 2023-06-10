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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Finalden sonra imza

Samet YÜKSEL
Finalden sonra imza

Sezon başına 4 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme önerilen İnterli futbolcunun teklife sıcak baktığı ve Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İstanbul’da kalabileceği ileri sürüldü

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda hedefe ulaşabilmek için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarılacivertli takımla ilgili bir haber de İtalyan basınından geldi. La Repubblica, Fenerbahçe'nin, İnter'le sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla dolacak olan Edin Dzeko'ya sezon başına 4 milyon Euro'dan iki yıllık teklifte bulunduğunu ve 37 yaşındaki yıldızın bu öneriye sıcak baktığını yazdı. Haberde, tecrübeli golcünün Fenerbahçe'ye "Evet" demesi durumunda İnter'in bu akşam İstanbul'da Manchester City ile İstanbul'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Türkiye'de kalabileceği belirtildi. Boşnak futbolcu, bu sezon İtalyan ekibiyle 51 resmi maçta forma giyerken 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

İZMİR, KUPA ŞÖLENİNE HAZIR
ZİRAAT Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda tüm hazırlıklar tamamlandı. 200 ve 400 TL'den satışa çıkan biletlerin ise tükenmek üzere olduğu belirtildi. 26 Ocak 2020'de Göztepe-Beşiktaş maçıyla açılışı yapılan Gürsel Aksel Stadı, 18 Mayıs 2021'de de Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. O finalden Antalyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş kupayla ayrılmıştı.

SÜPER KARIYER
17 Mart 1986 yılında Sarajevo'da dünyaya gelen Edin Dzeko, futbola Zeljeznicar'da başladı. Teplice, Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter formalarını giydi. Bosna Hersek'te 5 kez yılın futbolcusu seçildi. Serie A (29), Bundesliga (22) ve Avrupa Ligi'nde (8) gol kralı oldu. Manchester City ile iki Premier Lig, Wolfsburg ile Bundesliga şampiyonluğu yaşadı. Kulüp kariyeri boyunca 737 maça çıkıp 323 gol ve 145 asistlik performans sergiledi. Bosna Hersek milli Takımı'yla da 127 karşılaşmada 64 gol kaydetti.

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Finalden sonra imza
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