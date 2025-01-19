Fırsat ayağına geldi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Adana Demirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Ligin son sırasındaki rakibini farklı geçerek kazanmayı isteyen sarı-lacivertliler, zirvedeki Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 6'ya düşürmeyi hedefliyor. Hazırlıklarını tamamlayarak dün Adana'ya giden F.Bahçe'de tedavileri süren Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve Dominik Livakovic yer almadı. Samet Akaydın teknik heyet kararıyla, Allan Saint-Maximin de salgına yakalanması nedeniyle kadroda bulunmuyor. Altyapıda forma giyen 17 yaşındaki genç kaleci Engin Can Biterge de kafilede kendine yer buldu.