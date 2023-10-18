Fırsat vermiyor ezip geçiyor!

lk 8 maçın geride kaldığı Trendyol Süper Lig'de takımların kazanmak uğruna verdikleri mücadele rakamlara yansıdı. 90 dakika boyunca ortaya çıkan sonuçlarda İsmail Kartal yönetimindeki lig lideri Fenerbahçe, 512 dakika ile en çok üstün oynayan takım oldu.Kanarya'nın takipçisi ve son şampiyon Galatasaray, 429 dakika önde oynarken 337 dakika eşitliği bozamadı.Kluivert ile istikrarlı bir grafik ortaya koyanı. Bu sezon inişli-çıkışlı devam eden Trabzonspor, 367 dakikayı önde oynarken 233'ü mağlup, 180'i beraberlikle geçti. Beşiktaş, taraftarını 337 dakika sevindirirken 272'si eşitlik olmak üzere 164 dakika hüzne boğdu.