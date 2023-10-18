Fırsat vermiyor ezip geçiyor!

720 dakikalık lig performansının 512 dakikasında rakiplere üstünlük kuran F.Bahçe, ezeli rakiplerini ekarte ederken 8 maçlık sürecin %71’inde sahada hakim konumdaydı
İlk 8 maçın geride kaldığı Trendyol Süper Lig'de takımların kazanmak uğruna verdikleri mücadele rakamlara yansıdı. 90 dakika boyunca ortaya çıkan sonuçlarda İsmail Kartal yönetimindeki lig lideri Fenerbahçe, 512 dakika ile en çok üstün oynayan takım oldu. 242 dakikayıberaberlikle geçirensarı-lacivertliler, sadece15 dakika mağlup kaldı. Kanarya'nın takipçisi ve son şampiyon Galatasaray, 429 dakika önde oynarken 337 dakika eşitliği bozamadı. Okan Buruk'un Aslanları,maçlarında sadece 8 dakikageriye düşerek sezonunen az yenik kalankulübü durumunda.
TRABZONSPOR 367, BEŞİKTAŞ 337 DAKİKA MUTLU KALDI
Kluivert ile istikrarlı bir grafik ortaya koyan Adana Demirspor, Cimbom'unardından rakiplerine 399 dakika üstünlüksağlarken 87 dakikayı geride kapattı. Bu sezon inişli-çıkışlı devam eden Trabzonspor, 367 dakikayı önde oynarken 233'ü mağlup, 180'i beraberlikle geçti. Beşiktaş, taraftarını 337 dakika sevindirirken 272'si eşitlik olmak üzere 164 dakika hüzne boğdu. Ligde 1 maçı eksikSamsunspor ise 7 müsabakada hiç üstünlükkuramayan ligin tek takımı oldu.