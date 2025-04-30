Fırtına öncesi sessizlik var!

Ara transferde F.Bahçe'ye gelmesine rağmen defans hattında lider olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Skriniar'ın geleceği en çok merak edilen konu. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Slovak stoper için en ciddi rakip Napoli.Ancak transferde asıl zorluk, futbolcunun yıllık 10 milyon Euro'yu bulan maaşı. Napoli, bu rakam karşısında temkinli bir tutum sergilerken, F.Bahçe oyuncuyu kadroda tutma konusunda istekli davranıyor. Skriniar için yaz döneminde hem sportif hem de finansal açıdan zorlu bir yarışın yaşanması bekleniyor.