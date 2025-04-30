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Giriş Tarihi: 30.4.2025

Fırtına öncesi sessizlik var!

Fenerbahçe, PSG’den kiraladığı Skriniar’ı almak istiyor ama Avrupa devleriyle gireceği savaş öncesi sessizliğini koruyor

Fırtına öncesi sessizlik var!
Ara transferde F.Bahçe'ye gelmesine rağmen defans hattında lider olan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Skriniar'ın geleceği en çok merak edilen konu. Avrupa devlerinin peşinde olduğu Slovak stoper için en ciddi rakip Napoli. PSG'nin, 30 yaşındaki oyuncu için belirlediği bonservis bedeli 15 milyon Euro. Ancak transferde asıl zorluk, futbolcunun yıllık 10 milyon Euro'yu bulan maaşı. Napoli, bu rakam karşısında temkinli bir tutum sergilerken, F.Bahçe oyuncuyu kadroda tutma konusunda istekli davranıyor. Skriniar için yaz döneminde hem sportif hem de finansal açıdan zorlu bir yarışın yaşanması bekleniyor.
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Fırtına öncesi sessizlik var!
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