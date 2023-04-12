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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Flamengo’dan telefon: Alo Jesus bize gel!

Flamengo’dan telefon: Alo Jesus bize gel!

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Brezilya kulübü, F.Bahçe’nin hocasını aradı

Brezilya kulüplerinden Flamengo, kötü gidişatın ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Bunun üzerine de F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus ile temasa geçti. SBT Rio'nun haberine göre; Flamengo İkinci Başkanı Marcos Braz'ın, Portekizli teknik adama telefon açtığı ve teknik direktörlük teklifinde bulundu. F.Bahçe Başkanı Ali Koç ise geçtiğimiz günlerde 68 yaşındaki hocayla sözleşme uzatmak için konuşmuştu. Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Başkan, devam etmemi istediğini belirtti. Sezon bittiğinde oturur, kararını veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine iki ay kaldı. Bunu konuşmanın doğru bir zaman olduğunu düşünmüyorum" demişti.

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Flamengo’dan telefon: Alo Jesus bize gel!
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