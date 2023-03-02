Flamengo’nun Jesus aşkı!

Flamengo'nun kötü gidişatı sonrası teknik direktör Vitor Pereira'nın koltuğu ciddi şekilde sallanırken Brezilya ekibinde yeniden Jorge Jesus sesleri yükselmeye başladı. Daha önce görev yaptığı Flamengo'da devrimeimza atan Jesus'un,eski takımına dönmeyesıcak baktığı kaydedildi. Brezilya basınında, Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşasa bile sezon sonunda takımdan ayrılacağı dile getiriliyor. Flamengo yönetiminin sezon bitiminde Jesus'la masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın,başkan Ali Koç ilegörüştükten sonrakararını vermesibekleniyor.