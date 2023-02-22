Forma yoksa beni bırakın

Serdar Dursun kendisine yeni rota çizmek için harekete geçti. Rusya ve Polonya’dan tekliflere yanıt için yönetimin kapısını çaldı. Khimki, oyuncuya 1 milyon Euro önerdi
Bu sezon Batshuayi, Pedro, King transferleri sonrasında 5. forvet konumuna düşen Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılmaya sıcak bakıyor. Joao Pedro'nun da sakatlığını atlatıp erkenden takıma dönmesiyle forma şansı iyice azalan tecrübeli golcünün, yönetime "Oynamayacaksamayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi. Rusya ligi takımlarından Khimki'nin Serdar Dursun ısrarı sürerken, Polonya liginden R.Czestochowa da golcüoyuncuyu kadrosunakatmak istiyor. Khimki, Serdar Dursun'a bir yıl için 1 milyon Euro teklifetti. Fenerbahçe'yede 1 milyon 250 binEuro bonservis bedeliönerildi.