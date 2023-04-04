Formaya saygı duyun!

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski yıldızlar, 10 kişilik Beşiktaş karşısında alınan 4-2'lik yenilgiye kayıtsız kalmadı. Özellikle röveşata golleriyle taraftarın kalbinde taht kuran Moussa Sow, sosyal medya hesabından İngilizce 'Shocked' (Şok) mesajını paylaşırken, Cristian Baroni de "Bu onurlu forma çok ağırdır ve biraz daha saygı duyun lütfen" diyerek tepkisini gösterdi. 'Kadıköy Boğası' lakaplı Serhat Akın ise "Eğer gram Fenerbahçelilik varsa istifa edersiniz, hocayı da alın yanınıza! 3'lü oynat sen! Tüm büyük maçlardan sonra kötü gidince 4'lüye dön bu nasıl hocalık!" yorumu yaptı.