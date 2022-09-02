Forvet çıkmazı

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talebiyle bir santrfor daha kadrosuna katmaya çalışırken, beklenen golcünün gelmemesi stresi her geçen gün artırıyor. Listedeki ilk hedef olan Alexander Sörloth'un Real Sociedad'a gitmesi, uzun süre görüşülen Maxi Gomez'in de Trabzonspor'a kaptırılmasının ardından Fransız medyası, sarı-lacivertlilerin de ilgilendiği Mauro İcardi'nin G.Saray'a yakın olduğunu duyurdu. Bu gelişmeler üzerine Kanarya, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için Chelsea ile temas kurdu. Ancak dış basında yıldız futbolcunun, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'le anlaştığı yazıldı. Öte yandan Jesus'un, özellikle Brezilya'dan bir golcü istediği öğrenildi.