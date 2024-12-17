Forvetler sırtlıyor: Toplam 22 gol!

F.BAHÇE, bu sezon lig ve Avrupa'da 46 gol atarken bunların 22'sini Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko ikilisi kaydetti. Bu yıl eleştiriler alan En-Nesyri, son 13 resmi maçta 11 gole direkt etki yaptı. 8 gol, 3 asist kaydeden Faslı y-ıl dız, motivasyon olarak da güçlendi. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe formasıyla attığı 8 golün 6'sını ise kafayla buldu. 38 yaşındaki Dzeko da hocasının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Gençlere taş çıkaran Bosna Hersekli yıldız, 14 gol, 3 asistle alkış aldı. Teknik direktör Mourinho'nun takımla uyumu ve pas oyununa yatkınlığını çok beğendiği tecrübeli futbolcu, 11'de başlamaya devam edecek.