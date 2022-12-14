Forvette yeni rota G.Kore!

Rennes ve Celtic’in transfer listesindeki Cho Gue Sung’a Fenerbahçe de gözünü dikti
Joao Pedro'nun sakatlığı ile forvet arayışına giren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Daha önce stoperde Kim Min-Jae'den hem sahada büyük fayda alan hem de satışıyla kasasını dolduran Kanarya, aradığı oyuncuyu yine Güney Kore'den buldu. DailyRecord'un haberine göre;sarı-lacivertliler, Celtic veRennes'in peşine düştüğüCho Gue Sung'a talipoldu. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakayaçıktı. 21 gol atan Sung, 5de asist yaptı. Turnuvada4 maça çıkan GüneyKoreli 2 kez ağları havalandırdı.Oyuncunun piyasadeğeri 1.4 milyon Euro.