Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Forvette yeni rota G.Kore!
Giriş Tarihi: 14.12.2022

Forvette yeni rota G.Kore!

Forvette yeni rota G.Kore!

Rennes ve Celtic’in transfer listesindeki Cho Gue Sung’a Fenerbahçe de gözünü dikti

Joao Pedro'nun sakatlığı ile forvet arayışına giren Fenerbahçe'nin gündemine yeni bir isim girdi. Daha önce stoperde Kim Min-Jae'den hem sahada büyük fayda alan hem de satışıyla kasasını dolduran Kanarya, aradığı oyuncuyu yine Güney Kore'den buldu. Daily Record'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Celtic ve Rennes'in peşine düştüğü Cho Gue Sung'a talip oldu. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Jeonbuk forması giyen Cho Gue Sung, bu sezon 35 müsabakaya çıktı. 21 gol atan Sung, 5 de asist yaptı. Turnuvada 4 maça çıkan Güney Koreli 2 kez ağları havalandırdı. Oyuncunun piyasa değeri 1.4 milyon Euro.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin ve Bakan Nebati'den peş peşe EYT mesajı! Emeklilik için yeni rakam duyuruldu
Asgari ücret zammı yeniliklerle geliyor! 2023'te neler olacak? Tüm maaşları etkileyecek
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI kimdir, kadroda kimler var, isimleri ne? İşte Kısmetse Olur yarışmacıları ve tüm detaylar
EYT SON DAKİKA: İşte kesinleşen 3 şart! Kabine Toplantısı kararları bekleniyor: EYT yaş sınırı, şartı ne olacak?
Meteoroloji son dakika: İstanbul hava durumu ve fırtına uyarısı geldi! İstanbul'a ne zaman kar yağacak, hangi gün?
HDP'den CHP ve İYİ Parti ile 'İttifak' itirafı! Akşener buna ne diyecek?
Türkiye Uzay Ajansı detayları paylaştı! İşte Ay'a gönderilecek uzay aracı
Kılıçdaroğlu'nun vetosunu dikkate almadı! İmamoğlu'ndan 6'lı masayı karıştıracak adaylık göndermesi
Son dakika! TUSAŞ'ın yeni insansız savaş uçağı geliyor: ANKA-3 MİUS
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'Suriye'ye kara harekatı' mesajı: Sessiz kalmamız mümkün değil
ARKADAŞINA GÖNDER
Forvette yeni rota G.Kore!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA