Fragman tamam gösterim kupada

AL-NASSR formasıylave 90 dakikasahada kalan Anderson Talisca,sonrasında kadroya girememişti.Fenerbahçe'ye transfer süreci tam 3ay süren Brezilyalı yıldız,Rizemaçında görev aldı.Oyunda kaldığı29 dakikada 28 kez topla buluşup,yüzde 81 isabetli pas sağladı.Teknik direktör Jose Mourinho buperformansa en çok memnun kalanisim oldu.