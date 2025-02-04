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Giriş Tarihi: 4.2.2025

Fragman tamam gösterim kupada

Fragman tamam gösterim kupada
AL-NASSR formasıyla son maçına 2 Aralık 2024'te çıkan ve 90 dakika sahada kalan Anderson Talisca, sonrasında kadroya girememişti. Fenerbahçe'ye transfer süreci tam 3 ay süren Brezilyalı yıldız, 27 Ocak'ta imza attığı yeni takımı ile sadece 2 antrenmana çıkmasına rağmen Rize maçında görev aldı. 61'de Levent'in yerine giren Talisca'nın bir şutu üst direkten döndü. Oyunda kaldığı 29 dakikada 28 kez topla buluşup, yüzde 81 isabetli pas sağladı. Teknik direktör Jose Mourinho bu performansa en çok memnun kalan isim oldu. Talisca'nın yarın Türkiye Kupası'ndaki Erzurum maçına ilk 11'de başlaması, hafta sonu Alanya karşılaşmasında da aynı şekilde çıkması yüksek ihtimal.

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Fragman tamam gösterim kupada
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