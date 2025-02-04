Fragman tamam gösterim kupada

AL-NASSR formasıyla son maçına 2 Aralık 2024'te çıkan
ve 90 dakika
sahada kalan Anderson Talisca,
sonrasında kadroya girememişti.
Fenerbahçe'ye transfer süreci tam 3
ay süren Brezilyalı yıldız, 27 Ocak'ta imza attığı yeni takımı ile sadece 2 antrenmana çıkmasına rağmen
Rize
maçında görev aldı. 61'de Levent'in yerine giren Talisca'nın bir şutu üst direkten döndü.
Oyunda kaldığı
29 dakikada 28 kez topla buluşup,
yüzde 81 isabetli pas sağladı.
Teknik direktör Jose Mourinho bu
performansa en çok memnun kalan
isim oldu. Talisca'nın yarın Türkiye Kupası'ndaki Erzurum maçına ilk 11'de başlaması, hafta sonu Alanya karşılaşmasında da aynı şekilde çıkması yüksek ihtimal.