Fred formayı bırakmayacak!

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan ancak özellikleSakatlığı nedeniyle sezon başında bir süre formasından uzak kalan Brezilyalı, eski formuna kavuşmak için gaza bastı. Milli ara sonrası hem lig hem deAralıksız çalışmalarını sürdüren ve teknik heyetin kendisine verdiği programı eksiksiz uygulayan tecrübeli oyuncunun, ilk 11'deki yerini kaptırmak istemediği öğrenildi.Daha önce İngiltere'de birlikte çalıştığı bireysel antrenörünün yönlendirmesiyleveantrenmanlar yapan 31 yaşındaki futbolcunun,Ailesiyle birlikte çıktığı tatilde de idmanlarını aksatmayan Fred'in teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olmayı hedeflediği ifade edildi.