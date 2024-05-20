Fred: Onur maçımızdı

F.Bahçe'nin
Brezilyalı orta sahası Fred karşılaşma sonrası mutluluğunu şöyle dile getirdi: "Takım olarak iyi performans gösterdik. Eksik kalınca iki katı daha fazla mücadele ettik. Sahada canımızı vermemiz lazımdı. Bunu yaptık. Bu bir onur mücadelesiydi.
Maçtan önce kazanacağımızı biliyorduk. Son maçta da savaşacağız. Hakem sertliğe her zamanki gibi izin verdi. Ancak bazı kararları yanlıştı. Djiku'nun atılması yanlıştı. 11'e 11 olsa daha farklı olabilirdi. Başkanımız devrede aradı. Gerekeni yaptık."