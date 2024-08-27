Fred varsa gerisi yalan

ÇAYKUR Rizespor deplasmanında Fenerbahçe'nin 5-0'lık galibiyetinin kahramanı olan Brezilyalı yıldız Fred, sakatlığında olmadığı zamanın adeta acısını çıkardı. Teknik direktör Mourinho'nun, "Eşsiz bir oyuncu" dediği Sambacı, hat-trick'i ile mest ederken oynadığı maçlarda kazandırma oranıyla da dikkat çekiyor. Rize'de performansıyla gözlerin pasını silen Fred'in sahada olduğu 38 karşılaşmada Fenerbahçe, 32 galibiyet-4 beraberlik elde ederken sadece 2 yenilgi aldı. Böylelikle yıldız futbolcu ile sarı-lacivertlilerin galibiyet karnesi %95 olarak kayıtlara geçti. Sakat ve cezalı olmasından dolayı forma giyemediği maçlarda ise Fenerbahçe'nin kazanma oranı %76'ya geriledi.