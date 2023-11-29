Fred ve Djiku yine yok

büyük ölçüde geçen ancak fizik-kondisyon açısından yetersiz olan Fred ve Djiku, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Fakat F.Bahçe teknik heyeti, iki oyuncuyu da tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmeyi planlamıyor. Bu nedenle Nordsjaelland maçında forma giymeyecekler. İsmail Kartal, Fred ve Djiku içindeğerlendirmesinde bulunmuştu.yönetici Ahmet Ketenci, kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara yönelik açıklamada bulundu. Karagümrük'le oynadıkları maçta rakibin bir penaltısının verilmediğini, buna karşılık kendileri lehine çalınması gereken penaltının da es geçildiğini belirten Ketenci, "Maçın tekrarını talep ettik.Her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanda ve Fenerbahçe'nin olduğu her şeyde omuz omuza bir ve bütün olacağımız mücadelede topyekün desteğinizi rica ederiz.ifadelerini kullandı.