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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Fred ve Djiku yine yok

Fred ve Djiku yine yok
Sakatlıkları büyük ölçüde geçen ancak fizik-kondisyon açısından yetersiz olan Fred ve Djiku, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Fakat F.Bahçe teknik heyeti, iki oyuncuyu da tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmeyi planlamıyor. Bu nedenle Nordsjaelland maçında forma giymeyecekler. İsmail Kartal, Fred ve Djiku için "Ufak ufak antrenmanlara alıyoruz. Gözetim altında süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi duruma gelince kadroya almak istiyoruz"değerlendirmesinde bulunmuştu.

TOPYEKÜN DESTEK ÇAĞRISI
F.Bahçeli yönetici Ahmet Ketenci, kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara yönelik açıklamada bulundu. Karagümrük'le oynadıkları maçta rakibin bir penaltısının verilmediğini, buna karşılık kendileri lehine çalınması gereken penaltının da es geçildiğini belirten Ketenci, "Maçın tekrarını talep ettik. Fakat, kamuoyundaki aktörleri ile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar, bu kez de sadece bir pozisyon üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanda ve Fenerbahçe'nin olduğu her şeyde omuz omuza bir ve bütün olacağımız mücadelede topyekün desteğinizi rica ederiz. Bu sene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçe camiası olarak tek yumruk cevap vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Fred ve Djiku yine yok
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