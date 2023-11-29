Fred ve Djiku yine yok

Sakatlıkları büyük ölçüde geçen ancak fizik-kondisyon açısından yetersiz olan Fred ve Djiku, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor. Fakat F.Bahçe teknik heyeti, iki oyuncuyu da tam olarak hazır hale gelmeden sahaya sürmeyi planlamıyor. Bu nedenle Nordsjaelland maçında forma giymeyecekler. İsmail Kartal, Fred ve Djiku için "Ufak ufak antrenmanlaraalıyoruz. Gözetim altındasüreçleri devam ediyor. Önümüzdekihaftalarda daha iyi duruma gelincekadroya almak istiyoruz"değerlendirmesinde bulunmuştu.
TOPYEKÜNDESTEK ÇAĞRISI F.Bahçeli yönetici Ahmet Ketenci, kulübün resmi internet sitesinden taraftarlara yönelik açıklamada bulundu. Karagümrük'le oynadıkları maçta rakibin bir penaltısının verilmediğini, buna karşılık kendileri lehine çalınması gereken penaltının da es geçildiğini belirten Ketenci, "Maçın tekrarını talep ettik. Fakat, kamuoyundaki aktörleriile yangın çıkarmaktan geri durmayanlar,bu kez de sadece bir pozisyonüzerinden algı yapmaya çalışıyor. Her şeyin farkında olma refleksinden vazgeçmeden, tribünde, sosyal medyada, deplasmanda ve Fenerbahçe'nin olduğu her şeyde omuz omuza bir ve bütün olacağımız mücadelede topyekün desteğinizi rica ederiz. Busene tüm oyun ve algılara, Fenerbahçecamiası olarak tek yumruk cevap vermeliyiz" ifadelerini kullandı.