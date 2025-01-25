Fred ve En-Nesyri ikna etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, dün takımla ilk idmanına çıktı. Aston Villa'dan kadroya katılan ve31 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımı, Lyon maçında beğendiğini vurgulayan Brezilyalı stoper, "Zor bir maçtı ama takımı çok iyi buldum. Çok yetenekli ve iyi oyunculardan oluşan kadromuz var.dedi. Transfer süreciyle ilgili ise şöyle konuştu: "Çok kişiyle konuştum, daha önce bu ligde oynayan oyuncularla… Fred ve Youssef En-Nesyri ile de konuştum.Burada olduğum için çok mutluyum. Harika karşılandım."