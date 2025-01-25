Fred ve En-Nesyri ikna etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, dün takımla ilk idmanına çıktı. Aston Villa'dan kadroya katılan ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan
31 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımı, Lyon maçında beğendiğini vurgulayan Brezilyalı stoper, "Zor bir maçtı ama takımı çok iyi buldum. Çok yetenekli ve iyi oyunculardan oluşan kadromuz var. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"
dedi. Transfer süreciyle ilgili ise şöyle konuştu: "Çok kişiyle konuştum, daha önce bu ligde oynayan oyuncularla… Fred ve Youssef En-Nesyri ile de konuştum. Şehrin, Fenerbahçe'nin ve ligin ne kadar iyi olduğunu bana anlattılar.
Burada olduğum için çok mutluyum. Harika karşılandım."