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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Fred ve En-Nesyri ikna etti

Sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıkan yeni stoper Diego Carlos, transfer sürecini anlattı. Takım arkadaşlarıyla konuştuğunu ve olumlu bilgiler aldığını söyledi

Fred ve En-Nesyri ikna etti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, dün takımla ilk idmanına çıktı. Aston Villa'dan kadroya katılan ve 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan 31 yaşındaki futbolcu, kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli takımı, Lyon maçında beğendiğini vurgulayan Brezilyalı stoper, "Zor bir maçtı ama takımı çok iyi buldum. Çok yetenekli ve iyi oyunculardan oluşan kadromuz var. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi. Transfer süreciyle ilgili ise şöyle konuştu: "Çok kişiyle konuştum, daha önce bu ligde oynayan oyuncularla… Fred ve Youssef En-Nesyri ile de konuştum. Şehrin, Fenerbahçe'nin ve ligin ne kadar iyi olduğunu bana anlattılar. Burada olduğum için çok mutluyum. Harika karşılandım."

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Fred ve En-Nesyri ikna etti
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