Galatasaray sıradan bir maç!

Kasımpaşa maçındaki sonuçtan memnun olduğunu ancak oyunu beğenmediğini
belirten Mourinho, milli ara sonrası bunu anlayışla
karşılayabileceğini
söyledi. Galatasaray derbisi öncesi
ise şu yorumu yaptı: "Maçlarını
izledim ancak yapacak bir şeyim
yoktu, yatağımdaydım. Henüz derbi
maçı düşünmedim. Çalışmamız
ve gelişmemiz gerekiyor. Transfer
penceresi kapandıktan sonra
daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz.
Avrupa maçlarında
herkese şans gelecek. 3
günde bir maç yapacağız. Bence
bu durum iyi çünkü kaliteli
bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu. Takımın performansı harika değildi ama işlem tamam. 3 puanı aldık."
OKAN'IN HAKEMLE ARKADAŞ OLDUĞUNU SİZDEN ÖĞRENDİM!
Fenerbahçe
Teknik Direktörü Mourinho'ya basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaşlığı soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" dedi.