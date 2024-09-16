Galatasaray sıradan bir maç!

Kasımpaşa maçındakibelirten Mourinho,karşılayabileceğinisöyledi. Galatasaray derbisi öncesiise şu yorumu yaptı: "Maçlarınıizledim ancak yapacak bir şeyimyoktu, yatağımdaydım. Henüz derbimaçı düşünmedim. Çalışmamızve gelişmemiz gerekiyor. Transferpenceresi kapandıktan sonradaha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz.Avrupa maçlarındaherkese şans gelecek. 3günde bir maç yapacağız. Bencebu durum iyi çünkü kalitelibir kadromuz var.Teknik Direktörü Mourinho'ya basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaşlığı soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" dedi.