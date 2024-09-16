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Giriş Tarihi: 16.9.2024

Galatasaray sıradan bir maç!

“Maçlarını yatağımdan izledim. Yapacak bir şeyim yoktu. Sıradan bir maç, rahatım”

Galatasaray sıradan bir maç!
Kasımpaşa maçındaki sonuçtan memnun olduğunu ancak oyunu beğenmediğini belirten Mourinho, milli ara sonrası bunu anlayışla karşılayabileceğini söyledi. Galatasaray derbisi öncesi ise şu yorumu yaptı: "Maçlarını izledim ancak yapacak bir şeyim yoktu, yatağımdaydım. Henüz derbi maçı düşünmedim. Çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Transfer penceresi kapandıktan sonra daha stabil bir görüntü sergileyebiliyoruz. Avrupa maçlarında herkese şans gelecek. 3 günde bir maç yapacağız. Bence bu durum iyi çünkü kaliteli bir kadromuz var. Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu. Takımın performansı harika değildi ama işlem tamam. 3 puanı aldık."

OKAN'IN HAKEMLE ARKADAŞ OLDUĞUNU SİZDEN ÖĞRENDİM!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hakem Halil Umut Meler ile arkadaşlığı soruldu. Portekizli çalıştırıcı, "Meslektaşım Okan'ın bu hakemle yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Şimdi siz söyleyince öğrendim. Hakemler dürüst olduğu müddetçe başkanlarla, teknik direktörlerle, gazetecilerle arkadaş olabilirler" dedi.

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Galatasaray sıradan bir maç!
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