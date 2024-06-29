Galatasaray’a salladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlerin ardından göreve gelen kurulların mazbatalarını verdi. Törende gündemle ilgili konuşurken, Galatasaray'a da göndermede bulundu. Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho'nun ve geride bıraktıkları seçimlerin büyük ses getirdiğini belirten Koç,Bu camianın gücünü ve enerjisini birbirimize değil, dışarıya vermesi gerektiği zamanlar da çoktan gelip geçmiştir" dedi.Renkli ve heyecanlı bir seçimi geride bıraktıklarını hatırlatarak, "İki aday sahneye çıktı ve birbirlerini kutladı. Artık Fenerbahçe'de normalleşme sürecinin işaret fişeğini ateşlediler. İnşallah herkes sözünü tutar.Biz camia olarak bir şeye odaklandığımız zaman kimse bizim önümüze geçemez. Bunu bütün tarihimiz boyunca gösterdik. Bu konuda 'Bir adım atana on adım atarım' dedim" ifadelerini kullandı.