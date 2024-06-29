Galatasaray’a salladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlerin ardından göreve gelen kurulların mazbatalarını verdi. Törende gündemle ilgili konuşurken, Galatasaray'a da göndermede bulundu. Yeni teknik direktörleri Jose Mourinho'nun ve geride bıraktıkları seçimlerin büyük ses getirdiğini belirten Koç, "Rakibimiz (Galatasaray) şampiyon oldu, üç gün ya konuşuldu ya da konuşulmadı. Fenerbahçe'nin yeni hocası, Fenerbahçe'nin seçimleri konuşuldu. Bu kulübün ne kadar güçlü, kudretli, kuvvetli olduğunu iyi anımsamalıyız.
Bu camianın gücünü ve enerjisini birbirimize değil, dışarıya vermesi gerektiği zamanlar da çoktan gelip geçmiştir" dedi.
ÖNÜMÜZE KİMSE GEÇEMEZ
Renkli ve heyecanlı bir seçimi geride bıraktıklarını hatırlatarak, "İki aday sahneye çıktı ve birbirlerini kutladı. Artık Fenerbahçe'de normalleşme sürecinin işaret fişeğini ateşlediler. İnşallah herkes sözünü tutar. Bundan sonra enerjimizi birbirimizle uğraşmakla değil, bizle uğraşanlara veririz.
Biz camia olarak bir şeye odaklandığımız zaman kimse bizim önümüze geçemez. Bunu bütün tarihimiz boyunca gösterdik. Bu konuda 'Bir adım atana on adım atarım' dedim" ifadelerini kullandı.