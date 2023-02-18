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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Gambıyalı iki yıldız adayı Fenerbahçe’de

Gambıyalı iki yıldız adayı Fenerbahçe’de
Fenerbahçe, geleceğe yatırım düşüncesiyle iki oyuncuyu kadrosuna kattı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Gambiyalı 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe ve forvet Cherno Saho'yu akademiye transfer etti. LK Giants Academy'de ter döken iki genç futbolcuyu bir turnuva mücadelesinde izleyen ve beğenen Fenerbahçeli yetkililerin, elini çabuk tuttuğu kaydedildi. Ayrıca Kanarya, altyapıda forma giyen Güney Koreli orta saha Jo Jin-Ho ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

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Gambıyalı iki yıldız adayı Fenerbahçe’de
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