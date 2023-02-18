Gambıyalı iki yıldız adayı Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, geleceğe yatırım düşüncesiyle iki oyuncuyu kadrosuna kattı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; sarı-lacivertliler, Gambiyalı 2005 doğumlu ortasaha oyuncusu Cherno AlagieJobe ve forvet Cherno Saho'yuakademiye transfer etti. LK Giants Academy'de ter döken iki genç futbolcuyu bir turnuva mücadelesinde izleyen ve beğenen Fenerbahçeli yetkililerin, elini çabuk tuttuğu kaydedildi. Ayrıca Kanarya, altyapıda forma giyen Güney Koreli orta saha Jo Jin-Ho ile de profesyonelsözleşme imzaladı.