Geldiği gibi gidebilir!

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığıSarı-lacivertli yönetim,oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem içinverecek bir takıma kiralamayı düşünüyor. Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.doğum yeriolan Mersin'de başlayanEmre, 8 yaşındaykendayalı döşeli bir ev ve babasınaiş garantisi karşılığındaKayserispor'a transfer olmuştu.2021'de ise 2 milyon Eurobonservis ve bonuslar karşılığındaBarcelona'yaimza atmıştı.