Geldiği gibi gidebilir!

Emre Demir’i dün İstanbul’a getiren F.Bahçe, oynatma garantisi veren bir takım bulursa futbolcuyu kiralayacak
Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım olarak Barcelona'dan bonservis bedeli ödemeden aldığı 19 yaşındakiEmre Demir, menajerler Ahmet Bulut veÖmer Şenay'la birlikte İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli yönetim, 4.5 yıllık anlaşmayavardığı oyuncuyu önümüzdeki 5 aylık dönem için "Oynama garantisi" verecek bir takıma kiralamayı düşünüyor. Genç yıldız; Zajc, Crespo, Rossi, İrfan Can, Mert Hakan, Arda Güler, Lincoln ve Emre Mor gibi isimlerle mücadele edip, takıma girmekte zorlanacağı için bu yönteme başvurulacak.
Futboladoğum yeriolan Mersin'de başlayanEmre, 8 yaşındaykendayalı döşeli bir ev ve babasınaiş garantisi karşılığındaKayserispor'a transfer olmuştu.2021'de ise 2 milyon Eurobonservis ve bonuslar karşılığındaBarcelona'yaimza atmıştı.