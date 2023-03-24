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Giriş Tarihi: 24.3.2023

Geleceği aydınlık

Samet YÜKSEL
Geleceği aydınlık

Geliri depremzedelere bağışlanan mücadelede Kanarya’nın gollerini Mert Hakan ile 17 yaşındaki Bora Aydınlık kaydetti

Sarı-lacivertliler, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Rus ekibi Zenit'le 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jesus; Batshuayi, King ve Valencia'nın yokluğunda Beşiktaş derbisinin ileri ikilisinin provasını yaptı. Serdar Dursun ve Joao Pedro birlikte şans buldu. Altyapıdan Güney Koreli Jin Ho Jo, Ahmet Necat ve Yiğit Efe ilk 11'de başladı. F.Bahçe'nin gollerini Mert Hakan ile 2. yarıda oyuna giren 17 yaşındaki Bora Aydınlık attı. Konuk takımın sayıları Malcom ve Claudinho'dan geldi. Karşılaşmada Pedro ise penaltıdan yararlanamadı.

TRİBÜNDE GERİLİM!
Dostluk maçında gergin anlar yaşandı. İlk yarıda sarı-lacivertli taraftarlar ile Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis olaya müdahale edip Rus seyircileri tribünden çıkardı. Basın tribününde ise 20 civarında Rus gazeteci mücadeleyi takip etti.

BİR GÖRÜŞ
Gürcan BİLGİÇ
Her maçta oynamalı
İlk yarısı bir hazırlık maçı, ikinci 45 ise Fenerbahçe'nin gençlerini vitrine çıkarma sahnesiydi. Taraftarın ilgisi, Pedro'nun kaçan penaltısı ve ardından takımın geriye düşmesi ile hazırlık maçı havası gitti, "Fenerbahçe yenilmez" duygusu geldi. Bora Aydınlık'ın mükemmel golü değil sadece, topa kendini göstermesi, sorumluluk alması ve sürekli "araması" önemliydi. Altyapı sadece iyi oyuncular değil, sonuç sorumluluğunu alan karakterde gençler de yetiştirmiş. Pedro, penaltıyı atsa güvenini kazanacak, moral bulacak, belki de başka bir hava ile kalan maçlara taşıyacaktı kendini. Ciddi mental çöküş içinde, yardımcı olunması lazım. Mert Hakan bu takımın lider oyuncusudur. İtiraz eden, vazgeçmeyen karakteridir. Her maçta olması lazım...

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