Geleceği aydınlık

Sarı-lacivertliler, depremzedeler yararına oynanan hazırlık maçında Rus ekibi Zenit'le 2-2 berabere kaldı. Teknik direktör Jesus; Batshuayi, King ve Valencia'nın yokluğunda Beşiktaş derbisinin ileri ikilisinin provasını yaptı.Altyapıdan Güney Koreliveilk 11'de başladı. F.Bahçe'nin golleriniattı. Konuk takımın sayıları Malcom ve Claudinho'dan geldi. Karşılaşmadaise penaltıdan yararlanamadı.Dostluk maçında gergin anlar yaşandı. İlk yarıda sarı-lacivertli taraftarlar ile Rus taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Polis olaya müdahale edip Rus seyircileri tribünden çıkardı. Basın tribününde ise 20 civarında Rus gazeteci mücadeleyi takip etti.Gürcan BİLGİÇHer maçta oynamalıyarısı bir hazırlık maçı, ikinci 45 ise Fenerbahçe'nin gençlerini vitrine çıkarma sahnesiydi. Taraftarın ilgisi, Pedro'nun kaçan penaltısı ve ardından takımın geriye düşmesi ile hazırlık maçı havası gitti, "Fenerbahçe yenilmez" duygusu geldi.sorumluluk alması ve sürekli "araması" önemliydi. Altyapı sadece iyi oyuncular değil, sonuç sorumluluğunu alan karakterde gençler de yetiştirmiş.moral bulacak, belki de başka bir hava ile kalan maçlara taşıyacaktı kendini.yardımcı olunması lazım. Mert Hakan bu takımın lider oyuncusudur. İtiraz eden, vazgeçmeyen karakteridir. Her maçta olması lazım...