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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Gelecek 4 yılım daha güzel geçsin!

Gelecek 4 yılım daha güzel geçsin!

F.Bahçe ile sözleşme yenileyen kaleci Altay, “Umarım gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığımdan daha güzel ve huzurlu geçer”dedi

Fenerbahçe, daha önce 4 yıllık sözleşme yenilediği Altay Bayındır için dün imza töreni yaptı. Başkan Ali Koç, "Biraz geç kaldık ama sonunda 4 sene imzaladık. Altay'ın hem Fenerbahçe'de sembol hem de Türk futbolunda örnek bir sporcu ve kişilik olmaya devam edeceğinden hiçbir şüphem yok" dedi. Sarı-lacivertli takıma 2019 yılında Ankaragücü'nden gelen 24 yaşındaki file bekçisi ise şu ifadeleri kullandı: "O zamanki duygularım bambaşkaydı. Şu anda daha farklı olgunlukta, duygu ve düşünceler içerisindeyim. Burada iyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla çok güzel şeyler yaşadım. İnşallah gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım 4 yıldan daha güzel, keyifli, mutlu ve huzurlu geçer. "

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Altay, 2019'da başlayan F.Bahçe kariyerinde 138 maça çıktı. Başarılı eldiven 154 gol yerken, 42 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bu sezon 37 resmi karşılaşmada görev aldı. 39 gol yerken, 14 mücadelede rakiplere geçit vermedi.

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Gelecek 4 yılım daha güzel geçsin!
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