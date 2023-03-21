Gelecek 4 yılım daha güzel geçsin!

F.Bahçe ile sözleşme yenileyen kaleci Altay, “Umarım gelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığımdan daha güzel ve huzurlu geçer”dedi
Fenerbahçe, daha önce 4 yıllık sözleşme yenilediği Altay Bayındır için dün imza töreni yaptı. Başkan Ali Koç, "Biraz geç kaldık amasonunda 4 sene imzaladık.Altay'ın hem Fenerbahçe'desembol hem de Türk futbolundaörnek bir sporcu ve kişilikolmaya devam edeceğindenhiçbir şüphem yok" dedi. Sarı-lacivertli takıma 2019 yılında Ankaragücü'nden gelen 24 yaşındaki file bekçisi ise şu ifadeleri kullandı: "O zamankiduygularım bambaşkaydı.Şu anda daha farklı olgunlukta,duygu ve düşünceler içerisindeyim.Burada iyisiyle kötüsüyle,acısıyla tatlısıyla çokgüzel şeyler yaşadım. İnşallahgelecek 4 yıl, geçmişte bıraktığım4 yıldan daha güzel, keyifli,mutlu ve huzurlu geçer. "
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Altay, 2019'da başlayan F.Bahçe kariyerinde 138 maça çıktı. Başarılı eldiven 154 gol yerken, 42 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Bu sezon 37 resmi karşılaşmada görev aldı. 39 gol yerken, 14 mücadelede rakiplere geçit vermedi.