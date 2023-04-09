Genç, ucuz ve potansiyelli

Avrupa devlerinin yakın takibindeki Arda Güler için son iddia İspanya'dan geldi. 18 yaşındaki yıldızın adı dünya devi Barcelona için zaman zaman yazılıyordu.Haberde mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Barcelona'nın büyük bonservisler ödeyerek yıldız transferleri yapamayacağı, bu yüzden genç ve potansiyelli futbolculara yöneldiği belirtildi.ve transfer etmek istediği haberde yer aldı.Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedele evet demeyeceğinin de altı çizildi.