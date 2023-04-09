Genç, ucuz ve potansiyelli

Mali açıdan sıkıntıda olan dünya devinin, Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızını gözüne kestirdiği bu sözlerle anlatıldı
Avrupa devlerinin yakın takibindeki Arda Güler için son iddia İspanya'dan geldi. 18 yaşındaki yıldızın adı dünya devi Barcelona için zaman zaman yazılıyordu. Bukez Madrid merkezliRelevo, transferi gündemegetirdi. Haberde mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Barcelona'nın büyük bonservisler ödeyerek yıldız transferleri yapamayacağı, bu yüzden genç ve potansiyelli futbolculara yöneldiği belirtildi. Barcelona BaşkanıLaporta'nın Arda Güler'i çokbeğendiği ve transfer etmek istediği haberde yer aldı. Son10 yılın en büyük yeteneklerindenbiri olmaya adayolduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedele evet demeyeceğinin de altı çizildi.