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Giriş Tarihi: 9.4.2023

Genç, ucuz ve potansiyelli

Genç, ucuz ve potansiyelli

Mali açıdan sıkıntıda olan dünya devinin, Fenerbahçe’nin 18 yaşındaki yıldızını gözüne kestirdiği bu sözlerle anlatıldı

Avrupa devlerinin yakın takibindeki Arda Güler için son iddia İspanya'dan geldi. 18 yaşındaki yıldızın adı dünya devi Barcelona için zaman zaman yazılıyordu. Bu kez Madrid merkezli Relevo, transferi gündeme getirdi. Haberde mali açıdan sıkıntılı bir dönemden geçen Barcelona'nın büyük bonservisler ödeyerek yıldız transferleri yapamayacağı, bu yüzden genç ve potansiyelli futbolculara yöneldiği belirtildi. Barcelona Başkanı Laporta'nın Arda Güler'i çok beğendiği ve transfer etmek istediği haberde yer aldı. Son 10 yılın en büyük yeteneklerinden biri olmaya aday olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Arda için 20 milyon Euro'dan aşağı bir bedele evet demeyeceğinin de altı çizildi.

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Genç, ucuz ve potansiyelli
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