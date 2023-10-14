Gençler’in yüzü hiç Güler mi!

Başkent Kulübü, 18 yaşındaki futbolcunun %20’lik bir sonraki satış hakkını 2.5 milyon Euro’ya sarı-lacivertlilere vermişti. Arda 20 milyon Euro bonservisle Real Madrid’e gitti ancak G.Birliği, mart ayına kadar yatırılması gereken ücretin yaklaşık 1 milyon Euro’sunu alamadı
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yetiştiği kulüp olan Gençlerbirliği, alacağının peşine düştü. 20 Şubat 2019'da Ankara ekibinin altyapısından sarı-lacivertlilere giden oyuncu için o dönem 400 bin TL ve bir sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma yapılmıştı. Arda'nın F.Bahçe'dekietkili performansı sonrasında sarı-lacivertliyönetim, %20'lik payı 2.5 milyon Euro'yaGençlerbirliği'nden aldı. Aradan geçen dönemde 18 yaşındaki futbolcu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tuttu. G.Birliği'ne ise 2.5 milyon Euro'nun Mart 2023'e kadar verilmesi gerektiği ancak Fenerbahçe yönetiminin, bu rakamın yaklaşık 1 milyon Euro'sunu ödemediği ortaya çıktı.
HENÜZ MAÇA ÇIKAMADI
Arda Güler ise Real Madrid'de büyük şanssızlıklar yaşadı. Genç oyuncu, sakatlıkları nedeniyleeflatun-beyazlılarda hiçbir karşılaşmadaforma giyemedi. Ancak çalışmalarını hırsla sürdüren oyuncu için hem hocası Ancelotti hem de takım arkadaşları övgü dolu sözler kullanıyor.
İŞLER İYİCE KARIŞTI! 4 İSİM YUVADA KALDI
İKI kulüp arasında yapılan anlaşmada ayrıca oyuncu detayı da bulunuyordu. F.Bahçe, Başkent ekibine futbolcuverecek, G.Birliği isealtyapıdan 4 futbolcuyu sarılacivertlileregönderecekti. Kanarya'nın, Ankara kulübüne sunduğu pakette yer alan futbolcular G.Birliği'ne gitmeye ikna olamazken ödeme de gelmeyince kırmızı- siyahlılar rest çekti. Altyapıdan F.Bahçe'ye gönderilecek olan Can BartuÇığır, Mahmut CeyhunAlyurt, Yiğit Evin ve UtkuKarakaya da yuvada kaldı.