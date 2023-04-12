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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Geri dönüşlerin ustası

UĞUR ÇEM
Geri dönüşlerin ustası

F.Bahçe’de oyuna sonradan girenler 27 gole katkı verdi. Böyle 17 puan kazanan Portekizli çalıştırıcı; Diego Simeone (22 gole katkı-16 puan) ve Miguel Sanchez’i (20 gole katkı-10 puan) geride bıraktı

Galatasaray'ın bay geçtiği haftada Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yıkan Fenerbahçe'de Jorge Jesus ustalığını konuşturdu. 1-0 gerideyken sarı-lacivertlilerin oyunu açmakta zorlandığı anda devreye giren Portekizli teknik direktör, büyük bir risk alıp 67 dakikada 5 değişikliğini de bitirip sonuca gitti. Süper Lig'de kenardan aldığı verimlilikte ilk sırada olan 68 yaşındaki kurt hocanın ayak sesleri, Avrupa'da da yankılandı.

OKAN BURUK LİSTEDE 4. BASAMAKTA
Ligde 120 değişiklikten 27 gollük katkı alan 'Mister' lakaplı Jesus, bu formuyla Avrupa'nın zirvesine oturdu. Tecrübeli hoca, sonradan oyuna soktuğu isimlerden 13 gol bulup, 14 asist verimliliği alırken, 17 puanı hanesine yazdırdı. Atletico Madrid'in başında olan Diego Simeone, 22 gollük katkıyla 16 puan aldı. Yine La Liga'da Girona'yı çalıştıran Miguel Sanchez, 20 kez skorun değişmesiyle 10 puan kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da 19 gol katkısı ile 15 puan kazanarak listede 4. sırada yer aldı.

GEÇİLMİYOR!
Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler, ikili mücadelelerde rakiplerine geçit vermiyor. İlk 11 başladığı Beşiktaş derbisinde en fazla şut pası veren, çalım atan ve ikili mücadele kazanan (16) isim olan Arda, 57. dakikada oyuna girdiği Karagümrük karşısında performansıyla sahadaki tüm oyuncuları geride bıraktı. 9 kez ikili mücadele kazandı ve ayakta kalmasını bildi. Galibiyet golünde de asisti yaptı.

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