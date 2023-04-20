Geri dönüşün ustası

Fenerbahçe'nin Portekizli hocası 'Biz bitti demeden bitmez' mottosunun yeni simgesi oldu. Fenerbahçe bir lig maçını daha kenardan gelen oyuncularının katkısıyla kazandı. Kanarya, Alanya (3-1), Karagümrük (2-1) ve Ankaragücü (2-1) maçlarında ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen sahadan yedek güçlerle galip ayrılmıştı. Başakşehir karşısında da geleneği sürdürdü.Rakiplerinden de tam 20 puanı söküp hanesine yazdırdı.Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir yabancı teknik direktör yönetiminde Başakşehir deplasmanından galibiyetle döndü. Daha önce Zico, Aragones, Daum, Advocaat ve görev yaptığı iki dönemde de Vitor Pereira bunu başaramamıştı. Jesus farkını ortaya koydu.