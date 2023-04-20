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Giriş Tarihi: 20.4.2023

Geri dönüşün ustası

Geri dönüşün ustası
Fenerbahçe'nin Portekizli hocası 'Biz bitti demeden bitmez' mottosunun yeni simgesi oldu. Fenerbahçe bir lig maçını daha kenardan gelen oyuncularının katkısıyla kazandı. Kanarya, Alanya (3-1), Karagümrük (2-1) ve Ankaragücü (2-1) maçlarında ilk golü yiyen taraf olmasına rağmen sahadan yedek güçlerle galip ayrılmıştı. Başakşehir karşısında da geleneği sürdürdü. Bu sezon kulübeden gelenler 29 gollük (15 gol-14 asist) performans elde etti. Rakiplerinden de tam 20 puanı söküp hanesine yazdırdı.

JESUS'TAN BİR İLK
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde ilk kez bir yabancı teknik direktör yönetiminde Başakşehir deplasmanından galibiyetle döndü. Daha önce Zico, Aragones, Daum, Advocaat ve görev yaptığı iki dönemde de Vitor Pereira bunu başaramamıştı. Jesus farkını ortaya koydu.

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Geri dönüşün ustası
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