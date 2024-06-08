Geri vites yaptılar

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılıyor… Taraftarların çok sevdiği ve ayrılması gündemde olan önemli yıldızlar, Portekizli hocayla birlikte gitme kararından vazgeçti.Premier Lig hayali olan milli oyuncu, taraftarın sevgilisi durumunda. Yetenekli futbolcu, 2 hafta önce kesin olarak ayrılacaktı.Net olan ayrılma düşüncesinden uzaklaşan 24 yaşındaki sol bek, kurulacak takımı da görmek istiyor.Kiralık sözleşmesi sona erdi.Napoli ve Roma'nın ısrarla istediği Hollandalı için 13 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi.Jayden, Fenerbahçe ile devam edecek.Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen bir diğer isim İsmail Yüksek'ti.İsmail, kalacağını yönetime bildirdi.Takımda tek soru işareti olan isim Szymanski...Polonyalı yıldız, Premier Lig'den teklif alırsa Mourinho'ya rağmen ayrılmak istiyor.Mourinho'nun gelmesiyle daha önce teklif aldığı Sevilla defterini kapattı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de kalacak.Takımdan ayrılma ihtimali olan bir diğer futbolcu Osayi-Samuel'di...Ancak o da kalmaya sıcak bakmaya başladı.Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic'in transferi için karşı karşıya geldi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; iki ezeli rakip, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile ilgileniyor.Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.