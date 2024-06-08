Geri vites yaptılar

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte kartlar yeniden dağıtılıyor… Taraftarların çok sevdiği ve ayrılması gündemde olan önemli yıldızlar, Portekizli hocayla birlikte gitme kararından vazgeçti. İşte sarı-lacivertlilerde geleceği merak konusu olan oyuncuların son durumu:
FERDİ KADIOĞLU 1 YIL DAHA TAKIMDA KALACAK
Ferdi Kadıoğlu:
Premier Lig hayali olan milli oyuncu, taraftarın sevgilisi durumunda. Yetenekli futbolcu, 2 hafta önce kesin olarak ayrılacaktı. Ancak Mourinho'nun gelişi, Ferdi'nin gidişini 1 sene erteleyebilir.
Net olan ayrılma düşüncesinden uzaklaşan 24 yaşındaki sol bek, kurulacak takımı da görmek istiyor.
Çağlar Söyüncü:
Kiralık sözleşmesi sona erdi. Ancak deneyimli stoper, Atletico Madrid'e dönmek istemiyor. Sarı-lacivertli yönetime, "Beni tekrar alın" mesajı gönderdi. Çağlar, Mourinho ile çalışmayı çok arzuluyor.
İSMAİL YÜKSEK YÖNETİME MESAJINI GÖNDERDİ
Jayden Oosterwolde:
Napoli ve Roma'nın ısrarla istediği Hollandalı için 13 milyon Euro'yu bulan teklifler geldi. Genç oyuncu da Çizme'ye sıcak bakıyordu ancak Jose ile fikri değişti.
Jayden, Fenerbahçe ile devam edecek.
İsmail Yüksek:
Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen bir diğer isim İsmail Yüksek'ti. Bayer Leverkusen'in de listesinde olan orta saha oyuncusu, Mourinho ile çalışacağı için heyecanlı.
İsmail, kalacağını yönetime bildirdi.
SZYMANSKİ'NİN AKLINDA PREMİER LİG VAR
Sebastian Szymanski:
Takımda tek soru işareti olan isim Szymanski... Başarılı oyuncu, Jose'nin gelişine şaşırmış ve çok mutlu olmuş olsa da gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.
Polonyalı yıldız, Premier Lig'den teklif alırsa Mourinho'ya rağmen ayrılmak istiyor.
İrfan Can Kahveci:
Mourinho'nun gelmesiyle daha önce teklif aldığı Sevilla defterini kapattı. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'de kalacak.
Bright Osayi-Samuel:
Takımdan ayrılma ihtimali olan bir diğer futbolcu Osayi-Samuel'di... Nijeryalı, fikrini henüz belirtmemiş ve kararsızdı.
Ancak o da kalmaya sıcak bakmaya başladı.
F.BAHÇE'DE SZYMANSKİ
MAÇ: 55
DAKİKA: 3962
GOL: 13
ASİST: 19
SARI KART: 5
İTALYA'DAN KOSTIC İDDİASI
Fenerbahçe ve Galatasaray, Juventus forması giyen Filip Kostic'in transferi için karşı karşıya geldi. İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; iki ezeli rakip, 31 yaşındaki Sırp futbolcu ile ilgileniyor. Takımda yer bulma olasılığı düşük görülen sol kanat oyuncusunun Türkiye'ye gidebileceği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olarak gösterilen Kostic'in Juventus ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.