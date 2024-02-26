Gerile gerile kazanıyor

Ligde oynadığı son 5 maçının 4'ünden geriden gelerek puan çıkaran Fenerbahçe, rakiplerinemottosuyla yanıt veriyor.'un ardından Kasımpaşa karşısında da müthiş bir reaksiyon gösteren sarı-lacivertli takım, sahadan 2-1 galibiyetle ayrılıp şampiyonluk yarışını sürdürdü.Geriye düştüğü maçlarda evinde kolay kolay pes etmediğini gösteren İsmail Kartal ve öğrencileri, bu sezon oynadığı 27 maçın 7'sinde skor dezavantajına yakalandı. Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet-1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, hanesine yazdırdığı 16 puanla bu değerde ligin en iyi takımı oldu.