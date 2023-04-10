Giden coşuyor

Fenerbahçe’de tutunamayan Berisha, Bruma, Tiago ve Meyer yeni kulüplerinde küllerinden doğdu
F.Bahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği ancak sonrasında şans veremediği ya da verim alamadığı isimler, gittikleri yerde kendilerini aşıyor. Süper Lig'de sadece bir maça çıkabilen ve Braga'ya kiralanan Bruma,Portekiz Ligi'nde 9 karşılaşmada3 gol-2 asiste ulaştı. Berisha,Augsburg formasıyla 30 maçta9 gol-4 asistle kalmadı, kendisinede Almanya Milli Takımı'nınkapılarını açtı. Alman yıldızın bu performansı F.Bahçe'nin kasasına 4.5 milyon Euro girmesini sağlayacak. Augsburg geçtiğimiz günlerde Berisha'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacağını duyurdu. Geleceğe yatırım için alınan TiagoÇukur, gelişmesi için gönderildi. 20 yaşındaki santrfor, Denderile 26 maçta 5 gol-3 asistle dikkatçekti. Sezon başında bedelsiz olarak Luzern'in yolunu tutan MaxMeyer ise İsviçre Ligi'nde 21 karşılaşmada9 gol-3 asist kaydetti.