Giden coşuyor

.Bahçe'nin büyük ümitlerle transfer ettiği ancak sonrasında şans veremediği ya da verim alamadığı isimler, gittikleri yerde kendilerini aşıyorSüper Lig'de sadece bir maça çıkabilen veAlman yıldızın bu performansı F.Bahçe'nin kasasına 4.5 milyon Euro girmesini sağlayacak. Augsburg geçtiğimiz günlerde Berisha'nın sözleşmesindeki opsiyonu kullanacağını duyurdu. Geleceğe yatırım için alınangelişmesi için gönderildi. 20 yaşındaki santrfor,Sezon başında bedelsiz olarak Luzern'in yolunu tutan