Gizemli telefon transferi yatırdı

F.Bahçe'nin bir aydır yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi, tam imza aşamasına gelinmişken son anda iptal oldu ve yıldız oyuncu, Atletico Madrid'e gitti. Kanarya,Nijeryalı yıldızla da senelikmaaşla el sıkışıldı. Ancak son dakikalarda A.Madrid'in devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi. F.Bahçe, istenenİspanyollar aynı bonservis teklifini sundu. Madrid'e giden sürpriz telefon da pişmiş aşa su kattı. Napoli'ninşeklindeki telefonu Lookman'ın rotasını değiştirdi. Teknik direktör Simeone'nin de görüntülü olarak görüştüğü hücum oyuncusu daha az maaşla Atletico Madrid'e yelken açtı.