Gizemli telefon transferi yatırdı

F.Bahçe'nin bir aydır yoğun mesai harcadığı Ademola Lookman transferi, tam imza aşamasına gelinmişken son anda iptal oldu ve yıldız oyuncu, Atletico Madrid'e gitti. Kanarya, Atalanta ile 35 milyon Euro + 5 milyon Euro bonusla anlaştı.
Nijeryalı yıldızla da senelik 8 milyon Euro
maaşla el sıkışıldı. Ancak son dakikalarda A.Madrid'in devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi. F.Bahçe, istenen banka teminatında sıkıntı yaşarken
İspanyollar aynı bonservis teklifini sundu. Madrid'e giden sürpriz telefon da pişmiş aşa su kattı. Napoli'nin "Biz çok sıkıntı yaşadık. Türk takımları ile maddi konularda problem oluyor"
şeklindeki telefonu Lookman'ın rotasını değiştirdi. Teknik direktör Simeone'nin de görüntülü olarak görüştüğü hücum oyuncusu daha az maaşla Atletico Madrid'e yelken açtı.