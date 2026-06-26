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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Gol kralı Mane’nin veliahtı

14 yaşında U17 Afrika Kupası’nda 5 golle Osimhen’in rekorunu kıran Senegalli yetenek, altın ayakkabı ödülünü aldı. Şampiyon yaptığı ülkesinde idolü Sadio Mane’nin tahtını sallıyor

UĞUR ÇEM
Gol kralı Mane’nin veliahtı
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Fenerbahçe, daha önce anlaşmaya vardığı Amara Diouf'u 18 yaşını doldurmasıyla 5 yıllığına renklerine bağladı. TFF'nin +4 kontenjanındaki oyunculardan biri olacak Senegal'in genç yeteneğini, SABAH Spor mercek altına aldı. İşte detaylar: Sadio Mane, Ismaila Sarr ve Papiss Cisse gibi isimleri futbola kazandıran Generation Foot Akademisi'nde yetişti. Henüz 14 yaşında U17 Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterdi. 6 maçta ağları 5 kez havalandıran Diouf, G.Saray'ın yıldızı Osimhen'in (4) 2015 yılında tek turnuvada kaydettiği gol rekorunu kırdı.

HENÜZ 15 YAŞINDA SENEGAL TARİHİNE GEÇTİ
Senegal'i ilk kez U17 şampiyonluğuna taşıyarak organizasyonda altın ayakkabı ödülünü kazandı. Aynı sene Senegal A Takımı'na çağrıldı. Ruanda karşısında sahaya çıkarak 15 yaşında Senegal tarihinin en genç milli futbolcusu oldu. Performansıyla dikkat çeken ve Real Madrid, Chelsea, Juventus scoutlarını peşine taktı. Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor.

14'LÜK DAHİ
Osimhen'in gol rekorunu kıran Diouf için Afrika basını ve uluslararası dergiler, o dönem direkt "Osimhen'in rekorunu tarihe gömen 14'lük dahi" diye yazmıştı.

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#FENERBAHÇE

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Gol kralı Mane’nin veliahtı
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