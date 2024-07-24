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Giriş Tarihi: 24.7.2024

Golcü açıklanıyor

Golcü açıklanıyor
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Youssef En- Nesyri nihayet sarı-lacivertlilere kavuşuyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği 27 yaşındaki forvet için Kanarya, Sevilla'ya 25 milyon Euro bonservis ödeyecek. Faslı futbolcuya da 4 senelik imza attırılacak ve 6 milyon Euro maaş verilecek. Arkadaşlarıyla vedalaşan, İspanya'dan Fas'a uçan ve eşyalarını toplayan En- Nesyri, bugün İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe de merakla beklenen bu transferi açıklayacak. Oyuncu geçen sezon Sevilla ile 41 maçta 20 gol attı, 2 asist yaptı.
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Golcü açıklanıyor
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