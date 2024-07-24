Golcü açıklanıyor

uzun süredir kadrosuna katmak istediği Youssef En- Nesyri nihayet sarı-lacivertlilere kavuşuyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği 27 yaşındaki forvet içinArkadaşlarıyla vedalaşan, İspanya'dan Fas'a uçan ve eşyalarını toplayan En- Nesyri, bugün İstanbul'a gelecek. Fenerbahçe de merakla beklenen bu transferi açıklayacak. Oyuncu geçen sezon Sevilla ile 41 maçta 20 gol attı, 2 asist yaptı.