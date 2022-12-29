Golcüler alev alev!

Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla deviren ve rakibine adeta top göstermeyen Fenerbahçe, üst üste gelen Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin de izlerini sildi. 2022'nin son maçında taraftarına 4 gollü yeni yıl hediyesi veren Kanarya, geçen yılların aksine bu sezon forvet hattının üretkenliği ile de sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yüzünü güldürdü.Serdar Dursun'un, Hatayspor filelerini havalandırması ile Fenerbahçe'de gol sevinci yaşamayan hücum oyuncusu kalmadı.13 golle sadece takımın değil, Süper Lig'in de en çok gol atan ismi durumunda. 6 kez ağları sarsanEkvadorlu yıldızı takip ediyor.ise 3'er golü bulunuyor.ve takımdan kiralık gönderilen1'er defa fileleri havalandırdı. Böylelikle toplamda 9 futbolcu skora katkı yaptı.Fenerbahçe, gollerin farklı isimlerden gelmesi bakımından da liderliğini sağlama aldı. Hatay filelerini sarsan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda bu sevinci yaşayan 14. futbolcu olmayı başardı. Takımda kaleci ve lisansı olmayanlar hariç 9 futbolcu golle buluşamadı.gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.HATAYSPOR maçında 75. dakikada oyuna giren ve 86. dakikada takımın 3. golünü atan Serdar Dursun bu sezon ilk kez Süper Lig'de fileleri buldu.Serdar gol sevincini, sosyal medyadan geçmiş dönemin efsane dizileri arasında yer alan Ezel'den bir replikle kutladı. Gol vuruşu ve sevincinin altınayazdı. Paylaşım kısa sürede 1.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.geçen sezon 26 lig maçında 40 gol atmıştı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus ile farklı bir seviyeye çıktı. 11 hafta önce 40 gole ulaştı. Sarılacivertli taraftarlar da 1988-89'da şampiyonlukla sonuçlanan sezondaki 103 gollük rekorun kırılıp kırılmayacağını hesaplamaya başladı,Fenerbahçe, 1988/89 sezonundaki 103 gollü rekoru kırabilir mi?Kıramasa da yaklaşırözellikle iç sahada dehşet saçıyor… Oynadığı 9 karşılaşmada 24 gol atarken bunların 5'inde 3 ve üzeri gol üreterek kazandı. Hatayspor maçında sadece 4 gol atmadı,Üstelik gol kralı oyuncusu Valencia sakattı. 14 futbolcuya bölünmüş 40 gollük bir sayı var elimizde.. İş kolay gözükmüyor ama şu bir gerçek ki; rekoru kıramasalar bile çok yaklaşacakları kesin.Rekor zor görünmüyor103 gollü dönemindebirbirine yakın sayılır. Tabii ki böyle bir rekoru da kırma şansı, takım iyi giderse var.Osayi ile Ferdi fizik açıdan çok güçlüler ve de çok iyi oynuyorlar. Ama dörtlü defans uygulamasında geriden hareketlendikleri için başarılı oluyorlar. Üçlü defans uygulamasında ise geniş koridorlu kenarlara sıkışınca bu performansı göstermeleri zor.Skorlarda düşüş olur!ihtimali tabii ki var ama ligin ikinci yarılarında zorluk dereceleri biraz daha artar. Her hafta ligdeki hedeflere biraz daha yaklaştıkça,Bu da işi zorlaştırabilir. Gol sayılarında düşme olabilir. 2.60'lık gol ortalaması, 103 gollü sezona yakın. Tekrar şampiyonluk ritmi ve havası yakalanabilirse o coşkuyla rekor şansı devam eder.