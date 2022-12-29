Golcüler alev alev!

Geçtiğimiz sezonlarda forvetlerin yetersizliğinden canı yanan Kanarya, şeytanın bacağını bir kırdı pir kırdı. Valencia krallığa koşarken, Serdar Dursun’un fileleri sarsmasıyla ileri bölgede gol sevinci yaşamayan oyuncu kalmadı
Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla deviren ve rakibine adeta top göstermeyen Fenerbahçe, üst üste gelen Giresun ve Trabzonspor mağlubiyetlerinin de izlerini sildi. 2022'nin son maçında taraftarına 4 gollü yeni yıl hediyesi veren Kanarya, geçen yılların aksine bu sezon forvet hattının üretkenliği ile de sarı-lacivertli renklere gönül verenlerin yüzünü güldürdü. Geridekalan 15 maç sonundaligin en çok golatan (40) takımı durumundakiFenerbahçe'de hücumhattı 32 kez ağları havalandırıp,gollerin yüzde 80'iniatmayı başardı.
9 HÜCUM OYUNCUSU GOL ATTI
Serdar Dursun'un, Hatayspor filelerini havalandırması ile Fenerbahçe'de gol sevinci yaşamayan hücum oyuncusu kalmadı. Enner Valencia 13 golle sadece takımın değil, Süper Lig'in de en çok gol atan ismi durumunda. 6 kez ağları sarsan Batshuayi, Ekvadorlu yıldızı takip ediyor. Joshua King, İrfan CanKahveci ve Diego Rossi'nin ise 3'er golü bulunuyor. EmreMor, Pedro, Serdar Dursun ve takımdan kiralık gönderilen Berisha 1'er defa fileleri havalandırdı. Böylelikle toplamda 9 futbolcu skora katkı yaptı.
14 FARKLI İSİM VİTRİNDE
Fenerbahçe, gollerin farklı isimlerden gelmesi bakımından da liderliğini sağlama aldı. Hatay filelerini sarsan Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımda bu sevinci yaşayan 14. futbolcu olmayı başardı. Takımda kaleci ve lisansı olmayanlar hariç 9 futbolcu golle buluşamadı. Alioski,Gustavo,Arda (2),Zajc, Crespo(2) gol sevinci yaşayan diğer isimler oldu.
SERDAR: BİZ DAHAÖLMEDİK YEĞEN
HATAYSPOR maçında 75. dakikada oyuna giren ve 86. dakikada takımın 3. golünü atan Serdar Dursun bu sezon ilk kez Süper Lig'de fileleri buldu. Tecrübeli oyuncu,Ronaldo'nun 'Siuuuuu' sevinciniyaparken, tribünlerin hep bir ağızdankendisine eşlik etmesi de dikkattenkaçmadı. Serdar gol sevincini, sosyal medyadan geçmiş dönemin efsane dizileri arasında yer alan Ezel'den bir replikle kutladı. Gol vuruşu ve sevincinin altına 'Daha ölmedikyeğen' yazdı. Paylaşım kısa sürede 1.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.
11 HAFTA ÖNCE 40 GOLE ULAŞTI!
FENERBAHÇE geçen sezon 26 lig maçında 40 gol atmıştı. Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus ile farklı bir seviyeye çıktı. 11 hafta önce 40 gole ulaştı. Sarılacivertli taraftarlar da 1988-89'da şampiyonlukla sonuçlanan sezondaki 103 gollük rekorun kırılıp kırılmayacağını hesaplamaya başladı,
GÜRCAN BİLGİÇ
Kıramasa da yaklaşır Fenerbahçe özellikle iç sahada dehşet saçıyor… Oynadığı 9 karşılaşmada 24 gol atarken bunların 5'inde 3 ve üzeri gol üreterek kazandı. Hatayspor maçında sadece 4 gol atmadı, 15 kez ile isabetlişut rekorunu dakırdı. Üstelik gol kralı oyuncusu Valencia sakattı. 14 futbolcuya bölünmüş 40 gollük bir sayı var elimizde. Ama 3/2'si kış şartlarındageçecek, 21de maç oynanacak. İş kolay gözükmüyor ama şu bir gerçek ki; rekoru kıramasalar bile çok yaklaşacakları kesin.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Rekor zor görünmüyor Fenerbahçe'nin 103 gollü döneminde golortalaması 2.86'ydı…Bugünkü tabloda2.60, birbirine yakın sayılır. Tabii ki böyle bir rekoru da kırma şansı, takım iyi giderse var. Benim Jesus'a enönemli tavsiyem şu; Osayi ile Ferdi fizik açıdan çok güçlüler ve de çok iyi oynuyorlar. Ama dörtlü defans uygulamasında geriden hareketlendikleri için başarılı oluyorlar. Üçlü defans uygulamasında ise geniş koridorlu kenarlara sıkışınca bu performansı göstermeleri zor.
ALİ GÜLTIKEN
Skorlarda düşüş olur! Kırılma ihtimali tabii ki var ama ligin ikinci yarılarında zorluk dereceleri biraz daha artar. Her hafta ligdeki hedeflere biraz daha yaklaştıkça, düşme potasındakitakımların, Avrupahedefindekilerin, şampiyonlukyarışına gireceklerinhepsinin ortayakoyduğumücadele dişe diş olacak. Bu da işi zorlaştırabilir. Gol sayılarında düşme olabilir. 2.60'lık gol ortalaması, 103 gollü sezona yakın. Tekrar şampiyonluk ritmi ve havası yakalanabilirse o coşkuyla rekor şansı devam eder.