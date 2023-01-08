Golcülerin düellosu

114 yıllık ezeli Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, yine golcülerin çarpışmasıyla alevlenecek. Liderlik mücadelesi veren iki takım da hücum oyuncularının üstün performansıyla zirveye tutunurken, tüm futbolseverlerin gözü de bu isimlerin üzerinde olacak. 13 golle krallık koltuğunda oturan10 maçta 8 kez ağları sarsan3'er defa fileleri bulanileFenerbahçe'yi bu sezon ligde sırtlayan oyuncular oldu.Galatasaray ise ikinci baharındakioynadığı maçlarda farkını hissettirip 4 kez fileleri havalandıranve hücumun her noktasında olan ve rakiplerini 5 kez avlayan'na güveniyor. 3'er gollüveda diğer sulahlar. Sarı-kırmızılılar, ligde attığı 29 golden 22'sini forvet oyuncularının ayağından buldu.Kulübenin gücü sonucu belirlerMertens, oyun zekâsı ve takımı hücuma sürükleyen oyuncu rolünde.Hücum ve defansta kilit rol oynuyor. Orta sahada atağa kalktığında merkezden Crespo geliyor, King'in formu ortada, Basthuayi gibi bir isim de var. Jesus'un büyük maçlarda 3'lü, zaman zaman 4'lü oynadığını görüyoruz. Favori belirtmek böyle derbiler özelinde doğru değil. Ancak F.Bahçe ev sahibi olmanın avantajıyla çıkacak. Öte yandan kulübedeki hamle güçleri de maçın sonucuna etki eder. 1-0 da olsa 6'da 6 yapmış bir G.Saray'ın gidişatı var.