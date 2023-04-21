Golleriyle gönül çeldi

GÜNÜN SORUSU

Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken tel tel dökülmüş, Jorge Jesus'un çıkardığı ilk 11 sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı. Ancak ikinci devreye Portekizli teknik adam, üç hamle birden yaparak başladı. Oyuna girenlerden biri de sezon başından beri beklentileri karşılayamayan veBrezilya asıllı İtalyan forvetin oyuna dahil olmasına sarı-lacivertli taraftarlar anlam veremese de sonuca olan etkisi herkesi şaşkına çevirdi.Pedro, 88 ve 90+3'te attığı gollerle skoru 2-1'e getirip 3 puanı takımına kazandırdı, bütün planları değiştirdi. F.Bahçe yönetiminin geçtiğimiz hafta,fikrinde birleştiği 31 yaşındaki futbolcu,Ayrıca taraftarlarca "İstenmeyen adam" ilan edilen ve 4.6 milyon Euro'luk bonservisi çok tartışılan oyuncu, 12. adamla barıştı. Pedro'yu bir de beklemediği bir sürpriz karşıladı.İtalyan basınına göre Torino, Pedro için sezon sonunda kapıyı çalacak.Fenerbahçe, bu sezon geriye döndüğü karşılaşmalarda tarih yazıyor. Puanını 63'e çıkararak lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. 90+'dan sonra rakiplerinin 11 kez kalesini düşüren Kanarya'nın, bu alanda Süper Lig'de eline su dökebilen takım yok. En iyi ekip olan Fenerbahçe, uzatmalarda ağlara yolladığı gollerle 4 galibiyet-1 beraberlik elde ederken karşılığı olarak 13 puan kazanıp şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. 90+'dan sonra en fazla Batshuayi (3) başrol oynarken, Valencia da 2 kez sahneye çıktı. Pedro, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha da son anlarda fileleri sarsan isimler oldu.Jorge Jesus ikinci defa "Bu lig gerçek değil" dedi. Neden Süper Lig'le ilgili bu açıklamaları yapıyor?'Play-off' önerisi sorun çözmek içindiJesus, aslında sözlerinin izahını yaptı.Ve buna kendi takımını da dahil ediyor. Çünkü Hatayspor ve G.Antep FK eğer yola devam etseydi ligde üst taraf da alt taraf da farklı olabilirdi. Tecrübeli hocanın bu konudaki önerisiolmuştu.Yoksa işin öbür tarafında Süper Lig'in nasıl zorlu, sürprizlere açık olduğunun tabii ki farkında.Jesus'un ifadesi ciddiye alınmaz!5 puan farkla liderken, F.Bahçe iki derbiyi sahasında kaydedipkalesinde 7 gol görüp son düzlüğe 6 puan geride girdiğindeJesus'un bu ifadesiniciddiye almanın manası da yok. Sezon başı ve devreortasında yönetim, kimi istiyorsa transfer etti. Ne kadroistikrarı sağlayabildi ne de yeri geldi mi 3'lü defans sevdasındanvazgeçti. Son dakikalarda kazanılan maçlardahep bir kahraman çıktı.5 aydır Brezilya MilliTakımı ile Flamengo arasında papatya falı açan, Flamengo,Sampaoli ile anlaşıncadiyerek yönetime çiçek uzatan Jesus'un,ülkesi dışında Avrupa'da neden ilk kez çalıştığının datezahürüdür bu. Aldığı ücreti Avrupa'daverebilecek başka bir kulüp yok. Kazandığınızparanın hakkını vereceksiniz.Hakemlerin yönetimini imalı şekilde eleştiriyorlig gerçek değil..."Portekizliteknik adamın anlatmak istediği tabiiki hakemlerin dürüst maç yönetmediği...Ülkemizde, dünyada hiç benzeriolmayan 'büyük' takımlar olayı var. Bunlarınaralarında büyük bir rekabet var. Ayrıcamedyanın yüzde 95'i de bu büyük takımlarıntaraftarları olmuş.Zaten bu futbol iklimindegöstermeleri de mümkün değil. Liderdurumdaki takım da hakem eleştiriyor,takipçileri de…Oynattığı arabesk futbola bakmalı!gelip, ülkemizdeki ligi sürekli kötüleyen, aşağılayan bir teknik direktör olarak Jorge Jesus'un hafızalarımızda kalmasını istemezdim. Ona bu sözleri kim söylettiriyor bilmiyorum ama Süper Lig ile ilgili ne kadar tecrübesi, bilgisi ve deneyimi var! Bu %100 tartışılır.Şampiyonluk yarışının devam ettiği bu günlerde sürekli ortamı germeye yönelik açıklamalar, sosyal medya paylaşımları yapmak, uzun vadede hiçbir kulübe kazanç sağlamadı. Jesus, ilk geldiği günlerde ligi överken, hakemlerle ilgili bir kelime konuşmazken son zamanlarda sahadan çok açıklamaları ile gündem oluyor.Bence Jorge Jesus ligi bir kenara bırakıp F.Bahçe'nin arabeski andıran futbolunu düzeltsin.