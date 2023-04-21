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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Golleriyle gönül çeldi

Samet YÜKSEL
Golleriyle gönül çeldi

Başakşehir maçında sonradan oyuna girip iki kez fileleri havalandıran İtalyan forvet, çifte mutluluk yaşadı. Pedro hem taraftarla barıştı hem de yönetimin kendisiyle ilgili düşüncelerini olumluya çevirdi

Medipol Başakşehir maçında Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 geride kapatırken tel tel dökülmüş, Jorge Jesus'un çıkardığı ilk 11 sosyal medyada büyük eleştiri toplamıştı. Ancak ikinci devreye Portekizli teknik adam, üç hamle birden yaparak başladı. Oyuna girenlerden biri de sezon başından beri beklentileri karşılayamayan ve toplamda sadece 2 gol ve 1 asistte kalan Joao Pedro'ydu. Brezilya asıllı İtalyan forvetin oyuna dahil olmasına sarı-lacivertli taraftarlar anlam veremese de sonuca olan etkisi herkesi şaşkına çevirdi.

YAPTIĞI ŞOV, TORİNO'YA DENK GELDİ!
Pedro, 88 ve 90+3'te attığı gollerle skoru 2-1'e getirip 3 puanı takımına kazandırdı, bütün planları değiştirdi. F.Bahçe yönetiminin geçtiğimiz hafta, "Sezon sezonu satalım" fikrinde birleştiği 31 yaşındaki futbolcu, yeniden gelecek yılın planlamasına dahil oldu. Ayrıca taraftarlarca "İstenmeyen adam" ilan edilen ve 4.6 milyon Euro'luk bonservisi çok tartışılan oyuncu, 12. adamla barıştı. Pedro'yu bir de beklemediği bir sürpriz karşıladı. İtalyan ekiplerinden Torino'nun sportif direktörü Vagnati, tecrübeli futbolcuyu tribünde takip etti. İtalyan basınına göre Torino, Pedro için sezon sonunda kapıyı çalacak.

UZATMALARDA RAKİPSİZ!
Fenerbahçe, bu sezon geriye döndüğü karşılaşmalarda tarih yazıyor. Puanını 63'e çıkararak lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet daha aldı. 90+'dan sonra rakiplerinin 11 kez kalesini düşüren Kanarya'nın, bu alanda Süper Lig'de eline su dökebilen takım yok. En iyi ekip olan Fenerbahçe, uzatmalarda ağlara yolladığı gollerle 4 galibiyet-1 beraberlik elde ederken karşılığı olarak 13 puan kazanıp şampiyonluk iddiasını devam ettirdi. 90+'dan sonra en fazla Batshuayi (3) başrol oynarken, Valencia da 2 kez sahneye çıktı. Pedro, Crespo, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Arda, Gustavo Henrique ve Berisha da son anlarda fileleri sarsan isimler oldu.




GÜNÜN SORUSU
Jorge Jesus ikinci defa "Bu lig gerçek değil" dedi. Neden Süper Lig'le ilgili bu açıklamaları yapıyor?

GÜRCAN BİLGİÇ
'Play-off' önerisi sorun çözmek içindi
Jorge Jesus, aslında sözlerinin izahını yaptı. Oynatmadan kazanılan iki karşılaşmanın olduğu bir sezonda alınan sonucun hak ederek olmayacağını düşünüyor. Ve buna kendi takımını da dahil ediyor. Çünkü Hatayspor ve G.Antep FK eğer yola devam etseydi ligde üst taraf da alt taraf da farklı olabilirdi. Tecrübeli hocanın bu konudaki önerisi 'playoff' olmuştu. Yaşanılacak haksızlıkları en aza indirecek formül olarak bunu düşündü. Yoksa işin öbür tarafında Süper Lig'in nasıl zorlu, sürprizlere açık olduğunun tabii ki farkında. Esas beni şaşırtan, bu görüşünün içine hakemleri dahil etmemesi. Çünkü bu ifadeleri kullandığında hepimiz konunun hakemler olduğunu sandık, oysa ki yine 'sahadan' yürüdü.

BÜLENT TİMURLENK
Jesus'un ifadesi ciddiye alınmaz!
F.Bahçe 5 puan farkla liderken 'Ligin sportif gerçekliği var', F.Bahçe iki derbiyi sahasında kaydedip kalesinde 7 gol görüp son düzlüğe 6 puan geride girdiğinde 'Ligin gerçekliği yok.' Jesus'un bu ifadesini ciddiye almanın manası da yok. Sezon başı ve devre ortasında yönetim, kimi istiyorsa transfer etti. Ne kadro istikrarı sağlayabildi ne de yeri geldi mi 3'lü defans sevdasından vazgeçti. Son dakikalarda kazanılan maçlarda hep bir kahraman çıktı. F.Bahçe, formasının ve armasının ağırlığıyla burada. 5 aydır Brezilya Milli Takımı ile Flamengo arasında papatya falı açan, Flamengo, Sampaoli ile anlaşınca 'Başkan Koç kalırsa ben de kalırım' diyerek yönetime çiçek uzatan Jesus'un, ülkesi dışında Avrupa'da neden ilk kez çalıştığının da tezahürüdür bu. Aldığı ücreti Avrupa'da verebilecek başka bir kulüp yok. Kazandığınız paranın hakkını vereceksiniz. Bahane üreterek gündem değişmez.

ÖMER ÜRÜNDÜL
Hakemlerin yönetimini imalı şekilde eleştiriyor
"Bu lig gerçek değil..." Jorge Jesus'un ifadeleri gerçekten oldukça çok imalı… Portekizli teknik adamın anlatmak istediği tabii ki hakemlerin dürüst maç yönetmediği... Benim bu konudaki görüşlerim senelerdir değişmez… Ülkemizde, dünyada hiç benzeri olmayan 'büyük' takımlar olayı var. Bunların aralarında büyük bir rekabet var. Ayrıca medyanın yüzde 95'i de bu büyük takımların taraftarları olmuş. Böyle olunca gerek yönetici gerek medya baskısı ile ne sahadaki hakemler ne de VAR'dakiler sağlıklı yönetim gösteremiyor. Zaten bu futbol ikliminde göstermeleri de mümkün değil. Lider durumdaki takım da hakem eleştiriyor, takipçileri de… Sonuçta ülkemizde böyle olumsuz bir futbol iklimi yaratıldı.

MURAT ÖZBOSTAN
Oynattığı arabesk futbola bakmalı!
Portekiz'den gelip, ülkemizdeki ligi sürekli kötüleyen, aşağılayan bir teknik direktör olarak Jorge Jesus'un hafızalarımızda kalmasını istemezdim. Ona bu sözleri kim söylettiriyor bilmiyorum ama Süper Lig ile ilgili ne kadar tecrübesi, bilgisi ve deneyimi var! Bu %100 tartışılır. Elbette ki F.Bahçe'nin lehine de aleyhine de hatalar yapılıyor. Şampiyonluk yarışının devam ettiği bu günlerde sürekli ortamı germeye yönelik açıklamalar, sosyal medya paylaşımları yapmak, uzun vadede hiçbir kulübe kazanç sağlamadı. Jesus, ilk geldiği günlerde ligi överken, hakemlerle ilgili bir kelime konuşmazken son zamanlarda sahadan çok açıklamaları ile gündem oluyor. Yaptığı ikili (!) görüşmelerden mi etkileniyor? Bence Jorge Jesus ligi bir kenara bırakıp F.Bahçe'nin arabeski andıran futbolunu düzeltsin. F.Bahçe lider iken her şey iyi, ikinci olunca masabaşı işleri...

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