Golü Muani atacak!

Eylül ayında seçime gidileceğini resmen açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kadro planlamasını hem şampiyonluk hem de seçim kazandıracak isimlerden kurmak için ince eleyip sık dokuyor… 39 yaşına gelen ve sözleşmesi biten Dzeko, geçen sezon kulübeden çıkamayan Cenk Tosun ve son maçta attığı golden sonra tepkileri üzerine alınan ve taraftarla arası açılan En-Nesyri ile yollar ayrılacak. Fenerbahçe başkanı güçlü bir forvet hattı kurmaya kararlı. Listenin ilk sırasına yazılan isimse, sezonu Juventus'ta kiralık geçiren bonservisi PSG'de olan Randal Kolo Muani…

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Fransız ekibiyle devre arasında kiraladığı Skriniar'ın bonservisini almak için de masaya oturacak olan sarı-lacivertli yönetim, iki ismi birden bitirmenin planlarını yapıyor. Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen 26 yaşındaki Muani'nin güncel piyasa değeri 30 milyon Euro.