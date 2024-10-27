Göster kendini kostic!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı tüm takımı üzerken deneyimli oyuncu ameliyat olmak için Hollanda'ya gitti. Sezonu kapatan ve sahalara erken dönmesi mucize olan yıldız futbolcunun yerine sol bekte sürpriz bir isme görev verecek.. Portekizli çalıştırıcı yardımcıları ile birlikte Kostic'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.Oyuncusuna inancını vurgulayan Mourinho, beklentilerini de dile getirdi.Fenerbahçe sahaya geride 4'lü sistemle çıkıyor olsa da Kostic, daha çok hücumu düşünecek ve sol kanat oyuncusu gibi görev yapacak.JOSE Mourinho, Bodrum FK maçında cezalı Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek'i oynatacak. 25 yaşındaki futbolcu, 8 numarada görev yapacak.Jose Mourinho bu konudaki kararını Bodrum FK maçı ve önümüzdeki hafta yapılacak idmanları göz önünde bulundurarak verecek.