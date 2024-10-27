Göster kendini kostic!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı tüm takımı üzerken deneyimli oyuncu ameliyat olmak için Hollanda'ya gitti. Sezonu kapatan ve sahalara erken dönmesi mucize olan yıldız futbolcunun yerine sol bekte sürpriz bir isme görev verecek. Teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa listesine yazılmayan Sırp oyuncuyu, Süper Lig'de Oosterwolde'nin yerinde kullanacak
. Portekizli çalıştırıcı yardımcıları ile birlikte Kostic'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.
DAHA ÇOK İLERİYİ DÜŞÜNECEK
Oyuncusuna inancını vurgulayan Mourinho, beklentilerini de dile getirdi. Savunma kurgusunda Kostic, sol bek gibi görünmesine rağmen Portekizli hoca, deneyimli futbolcusundan sürekli hücuma çıkmasını istedi.
Fenerbahçe sahaya geride 4'lü sistemle çıkıyor olsa da Kostic, daha çok hücumu düşünecek ve sol kanat oyuncusu gibi görev yapacak.
İSMAİL'E 11 YOLU AÇIK!
JOSE Mourinho, Bodrum FK maçında cezalı Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek'i oynatacak. 25 yaşındaki futbolcu, 8 numarada görev yapacak. Fred'in formsuzluğu nedeniyle, İsmail'in göstereceği performansla 11'de kalıcı olma ihtimali bulunuyor.
Jose Mourinho bu konudaki kararını Bodrum FK maçı ve önümüzdeki hafta yapılacak idmanları göz önünde bulundurarak verecek.