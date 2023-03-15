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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Gözlemciler Kadıköy’e tezgâh açacak

Gözlemciler Kadıköy’e tezgâh açacak
Fenerbahçe, Sevilla ile Kadıköy'de oynayacağı maçta tur biletini kapmaya çalışırken bazı isimler vitrine çıkacak. Roma'nın yetkilileri, Miguel Crespo'yu ilk karşılaşmada olduğu gibi rövanşta da izleyecek. PSG, Manchester City, Barcelona ve Arsenal gibi devlerin radarında olan Arda Güler'i de Sevilla mercek altına alacak. İspanyol ekibi, sahada tur ararken yetkilileri de tribünde 18 yaşındaki genç yeteneği takip edecek. Sezon sonunda kontratı bitecek olan Miha Zajc için ise İtalyan ekipleri devrede. Serie A'dan Sampdoria, Bologna ve Monza yetkilileri statta olacak. Öte yandan Fenerbahçe'den gerçekleştirdiği Eljif Elmas ve Kim Min-Jae transferlerinden memnun kalan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'na kanca atan Napoli, oyuncu için scoutlarını gönderecek.

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Gözlemciler Kadıköy’e tezgâh açacak
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