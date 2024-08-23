Göztepe’ye 2 maç! Koç’a para cezası! Özkan’a 90 gün!

FDK, Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası cezaları açıkladı. Kurul, karşılaşma oynanırken sahaya giren sarılacivertli kulübün başkanı Ali Koç'apara cezası verdi. Fenerbahçe Genel Sekreterida336 bin, Fenerbahçe Kulübü'ne tribün olayları sebebiylefatura kesildi. Göztepe Kulübü'ne ise 'taraftarın neden olduğu saha olayları' nedeniylecezası uygulandı.Bu arada Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Antalyalı