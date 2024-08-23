Göztepe’ye 2 maç! Koç’a para cezası! Özkan’a 90 gün!

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FDK, Göztepe- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası cezaları açıkladı. Kurul, karşılaşma oynanırken sahaya giren sarılacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a "Müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde maç esnasında AKREDITE EDILMEDIĞI ALANDA bulunmasından dolayı talimatlara AYKIRILIK nedeniyle" 504.000 TL
para cezası verdi. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'a
da AYNI SEBEPTEN
336 bin, Fenerbahçe Kulübü'ne tribün olayları sebebiyle 336 bin TL
fatura kesildi. Göztepe Kulübü'ne ise 'taraftarın neden olduğu saha olayları' nedeniyle 2 MAÇ TRIBÜN KAPATMA
cezası uygulandı. Sahaya giren Ali Koç'u arkadan ITIP DÜŞÜREN İzmir kulübünün görevlisi Fatih Özkan ise 90 GÜN HAK mahrumiyeti ile cezalandırıldı.
Bu arada Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Antalyalı Güray Vural ise 3 maçtan men edildi.